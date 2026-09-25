Dario Acquaroli: amatori, agonisti e campioni pronti alla grande sfida

Oltre alle centinaia di amatori iscritti, ci saranno anche più di centotrenta agonisti e diversi campioni a sfidarsi domenica sui bellissimi percorsi de La Dario Acquaroli, la prestigiosa gara Mtb internazionale in programma a Iseo nel fine settimana e giunta quest’anno alla venticinquesima edizione.
Nomi di prestigio
Saranno al via della manifestazione alcuni dei nomi più importanti del panorama fuoristrada italiano ed internazionale. Davide Foccoli (Gs Scott Racing Team) proverà a confermarsi sul gradino più alto del podio come già aveva fatto un anno fa. Il bresciano dovrà vedersela soprattutto con Stefano Goria (Scott Racing Team), terzo nel 2025, Jacopo Billi (Gs Cicli Olympia), già tre volte sul podio di Iseo, con il giovane Emanuele Bocchio Vega e l’ex tricolore Matteo Siffredi, entrambi della Ktm -Protek - Elettrosystem, quindi con i sempreverdi Juri Ragnoli (El Camos Racing Team) e Mirko Tabacchi (Gs Cicli Olympia).
Tra le Donne Elite, dopo 3 podi negli ultimi quattro anni, torna alla ricerca della prima vittoria a Iseo Claudia Peretti (Gs Cicli Olympia), campionessa italiana e vice campionessa del mondo Marathon in carica.
Fari puntati anche sulla Under e figlia d’arte Marika Celestino, già terza assoluta tra le donne nel 2025, e su Martina Guerrera della Mtb Increa Brugherio. Nella categoria Under 23 brillerà la maglia tricolore del campione italiano di categoria Fabio Bassignana (Ktm-Protek-Elettrosystem). I suoi principali avversari saranno Martino Zavan (Vpt Why Sport), Elia Rial (Beltrami Tsa), Alberto Cavalieri (Lugagnano Off Road), Filippo Cavezzan e Marco Betteo del Team Sogno Veneto.
Cosa ci aspetta
Confermato il percorso che misurerà 42,7 km con poco più di mille metri di dislivello. La partenza della prima griglia è fissata domenica per le 10 da Viale Repubblica, nel cuore di Iseo. Intorno alle 11.35 sono previsti i primi arrivi e poi a seguire tutte le premiazioni.
In attesa dello start, già sabato a Iseo si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 14,30, la «Batti un Cinque», manifestazione promozionale Fisdir/Fci per bikers con disabilità intellettiva e relazionale, e a seguire il grande ritorno anche dei Giovanissimi con la «Batti un Cinque mini», con gare che saranno riservate ai piccoli biker di età compresa tra i 7 e i 12 anni.
Sabato aprirà anche in viale Europa, partire dalle 10,30, l’ExpoVillage e inizierà la consueta consegna dei pacchi gara. Le iscrizioni restano aperte fino ad esaurimento pacchi gara sul sito della manifestazione.