Colnago, una storia lunga 18 anni tra ciclismo e turismo

L’inizio della stagione turistica sul Garda porta con sè un appuntamento che è ormai diventato una piacevole tradizione, ovvero il Colnago Lake Garda Cycling Festival. Si tratta di una tre giorni rivolta agli appassionati della bicicletta e alle rispettive famiglie ma anche e soprattutto ai turisti stranieri che iniziano ad affollare il contesto del Garda. Quest’anno il Colnago Festival taglia il traguardo della maggiore età, è quindi una manifestazione che diventa maggiorenne e si caratterizzata sempre più come una festa.

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Il programma

La tre giorni inizia oggi con la classica Randonnèe, ovvero il giro cicloturistico del lago di Garda con partenza alla francese che attira soprattutto turisti stranieri, mentre nel pomeriggio, si svolgerà la prima escursione con le gravel. Un modo per conoscere i sentieri della battaglia, luoghi risorgimentali attraverso strade poco battute dal traffico e tanti tratti sterrati. Al termine della fatica un sontuoso banchetto con i prodotti tipici messi a disposizione dalla Strada dei vini e sapori del Garda.

Domani giornata in toto dedicata alle famiglie con il pomeriggio la Conad Junior Bike rivolta ai Giovanissimi della mtb valida come campionato regionali abilità. Tanti piccoli atleti che compiranno evoluzioni e prove di abilità in sella alla propria bici sul lungolago di Desenzano. Sempre domani pomeriggio ci sarà la Family, passeggiata in bici con le famiglie con alla fine una degustazione enogastronomica. In serata le camminate di Desenzano by Night ad anticipare alle 21.15 il grandioso spettacolo di fuochi d’artificio da godersi sul lungo lago di Desenzano, preludio all’evento clou, la Gran fondo della domenica con 4.000 iscritti suddivisi in tre percorsi (breve, medio e lungo).

Un passaggio del Colnago Cycling Festival - © www.giornaledibrescia.it

Territorio

Lungo i tragitti sono stati allestiti punti ristoro coinvolgendo le Pro loco della Valsabbia (Vallio Terme e Capovalle) e del lago (Gargnano, Gardone Riviera, Limone) oltre allo spiedo bresciano offerto da Coldiretti ai partecipanti al traguardo. Un evento che ogni anno chiama a raccolta tanti partecipanti con il numero contingentato per gli italiani in base alle regione di provenienza e anche per gli stranieri in base alla nazionalità. Ciò nonostante l’evento è sempre sold out secondo una formula di successo che sa abbinare turismo, ciclismo e prelibatezze locali oltre ai panorami da cartolina che sa offrire il Garda.