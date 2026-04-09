Colnago Cycling Festival 2026: il percorso in 4 video

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile il ciclismo sarà protagonista sulle sponde del lago di Garda. Epicentro della manifestazione sarà Desenzano, ma sono tanti i Comuni bresciani coinvolti dal passaggio della Granfondo. Scopriamone alcuni

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Una passata edizione del Colnago Cycling Festival - Foto colnagocyclingfestival.com

A A Riduci Ingrandisci È tutto pronto per la 18esima edizione del Colnago Cycling Festival, l’ormai storica tre giorni di gare ed eventi dedicati agli appassionati delle due ruote di tutte le età. Da venerdì 10 e fino a domenica 12 aprile, le strade di Garda e Valsabbia accoglieranno i 5mila partecipanti, impegnati in una serie di gare ed eventi per tutte le età. Epicentro della manifestazione sarà Desenzano, ma sono tanti i Comuni bresciani coinvolti dal passaggio della Granfondo di domenica. Ne visitiamo alcuni con la nostra corrispondente Francesca Roman, partendo da Gavardo. Gavardo Loading video... Colnago Cycling Festival 2026: Gavardo Villanuova sul Clisi Loading video... Colnago Cycling Festival 2026: Villanuova sul Clisi Calvagese della Riviera Loading video... Colnago Cycling Festival 2026: Calvagese della Riviera Lonato del Garda Loading video... Colnago Cycling Festival 2026: Lonato del Garda

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