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Brescia: due nomi per sostituire De Maria, ipotesi Frigerio trequartista

Assenza pesante per Corini, che ragiona sulle soluzioni da adottare per far fronte all’assenza del suo esterno. Se Balestrero dovesse giocare in difesa l’ex Südtirol si candiderebbe per una maglia
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Loris Armati - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Loris Armati - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Parafrasando con qualche licenza una grande massima di Pantaleo Corvino, chi gioca con la difesa a tre può permettersi di sbagliare qualsiasi cosa, ma non i due esterni. Ecco perché l’assenza di De Maria è una grana della quale Corini avrebbe fatto volentieri a meno. Nella coppia di quinti titolari del Brescia non ci sono dubbi sul fatto che quello più in forma sia lui.

Il momento

Il miglior Casasola ancora non si è visto, probabilmente perché l’argentino si trascina ancora qualche scoria dell’infortunio che l’ha costretto a saltare quasi per intero la preparazione estiva. A Seregno invece Vincent ha determinato come nessuno, persino più di Rizzo Pinna, che di quella partita è stato l’indiscusso protagonista: l’autorete di Galli provocata con uno dei soliti cross affilati, il lancio illuminato per il gol di Crespi, e pure un rigore solare conquistato in campo e sottratto da un abbaglio dell’arbitro.

De Maria in campo a Seregno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
De Maria in campo a Seregno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Nell’unica gara che ha davvero toppato in questo avvio di stagione – col Treviso, al quale ha di fatto consegnato un gol con una palla persa in uscita – ha comunque messo lo zampino in una delle reti biancazzurre. Per Corini è insostituibile perché interpreta il ruolo a tutto tondo: sa ripiegare, ha la gamba giusta per garantire una spinta costante sulla sinistra, e soprattutto tanta qualità da iniettare nei palloni che insegna ai compagni.

Le ipotesi

Però Eugenio ha ragione, le soluzioni per sostituirlo domani con la Dolomiti Bellunesi non mancano: la più naturale sarebbe Boci, che però in stagione non ha ancora esordito per via di un infortunio alla coscia smaltito solo di recente. L’altro candidato forte è Armati, che atleticamente dà garanzie molto più ampie. L’ultima volta a sinistra, al debutto in campionato col Carpi, è apparso un po’ impacciato e si è macchiato di una colpa grave sul gol di Morosini, ma parte leggermente avanti. Sembrano escluse scelte più fantasiose: Rizzo rende molto di più da braccetto e Guglielmotti non è in ballottaggio. Se Balestrero dovesse tornare in difesa per tamponare l’assenza di Sina occhio all’ipotesi Frigerio sulla trequarti, che intriga Corini. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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