Brescia: due nomi per sostituire De Maria, ipotesi Frigerio trequartista

Parafrasando con qualche licenza una grande massima di Pantaleo Corvino, chi gioca con la difesa a tre può permettersi di sbagliare qualsiasi cosa, ma non i due esterni. Ecco perché l’assenza di De Maria è una grana della quale Corini avrebbe fatto volentieri a meno. Nella coppia di quinti titolari del Brescia non ci sono dubbi sul fatto che quello più in forma sia lui.
Il momento
Il miglior Casasola ancora non si è visto, probabilmente perché l’argentino si trascina ancora qualche scoria dell’infortunio che l’ha costretto a saltare quasi per intero la preparazione estiva. A Seregno invece Vincent ha determinato come nessuno, persino più di Rizzo Pinna, che di quella partita è stato l’indiscusso protagonista: l’autorete di Galli provocata con uno dei soliti cross affilati, il lancio illuminato per il gol di Crespi, e pure un rigore solare conquistato in campo e sottratto da un abbaglio dell’arbitro.
Nell’unica gara che ha davvero toppato in questo avvio di stagione – col Treviso, al quale ha di fatto consegnato un gol con una palla persa in uscita – ha comunque messo lo zampino in una delle reti biancazzurre. Per Corini è insostituibile perché interpreta il ruolo a tutto tondo: sa ripiegare, ha la gamba giusta per garantire una spinta costante sulla sinistra, e soprattutto tanta qualità da iniettare nei palloni che insegna ai compagni.
Le ipotesi
Però Eugenio ha ragione, le soluzioni per sostituirlo domani con la Dolomiti Bellunesi non mancano: la più naturale sarebbe Boci, che però in stagione non ha ancora esordito per via di un infortunio alla coscia smaltito solo di recente. L’altro candidato forte è Armati, che atleticamente dà garanzie molto più ampie. L’ultima volta a sinistra, al debutto in campionato col Carpi, è apparso un po’ impacciato e si è macchiato di una colpa grave sul gol di Morosini, ma parte leggermente avanti. Sembrano escluse scelte più fantasiose: Rizzo rende molto di più da braccetto e Guglielmotti non è in ballottaggio. Se Balestrero dovesse tornare in difesa per tamponare l’assenza di Sina occhio all’ipotesi Frigerio sulla trequarti, che intriga Corini.