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Brescia: con l’Alcione torna solo Mallamo, stiramento per Lamesta

Da stabilire l’entità del problema accusato dal centrocampista, non convocato col Treviso. Di Molfetta punta la Dolomiti Bellunesi
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Infortunio muscolare per Lamesta - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Infortunio muscolare per Lamesta - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

All’indomani del pareggio beffa e pieno di punto interrogativi col Treviso l’Union Brescia è già tornata in campo per preparare l’appuntamento di domenica sera a Seregno contro l’Alcione. A centrocampo torna a disposizione Mallamo, ma resta fermo Lamesta che già contro il Treviso non era convocato: il giocatore fa i conti con uno stiramento, da stabilire l’entità. Ancora al palo anche Di Molfetta che tornerà presumibilmente per la partita del 27 settembre con la Dolomiti Bellunesi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Union BresciaAlessandro LamestaAlessandro MallamoBrescia
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