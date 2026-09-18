All’indomani del pareggio beffa e pieno di punto interrogativi col Treviso l’Union Brescia è già tornata in campo per preparare l’appuntamento di domenica sera a Seregno contro l’Alcione. A centrocampo torna a disposizione Mallamo, ma resta fermo Lamesta che già contro il Treviso non era convocato: il giocatore fa i conti con uno stiramento, da stabilire l’entità. Ancora al palo anche Di Molfetta che tornerà presumibilmente per la partita del 27 settembre con la Dolomiti Bellunesi.
Brescia: con l’Alcione torna solo Mallamo, stiramento per Lamesta
Da stabilire l’entità del problema accusato dal centrocampista, non convocato col Treviso. Di Molfetta punta la Dolomiti Bellunesi
Infortunio muscolare per Lamesta - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
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