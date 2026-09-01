L’Union Brescia si presenta ai tifosi: la diretta da piazza Loggia

Il mercato ha chiuso i battenti alle 20. Ciò significa che è la versione definitiva del Brescia quella che si svelerà stasera in piazza Loggia. La presentazione ufficiale di squadra, staff tecnico e dirigenziale avrà inizio alle 20.30. È prevista una presenza importante di tifosi, resa ancor più corposa da una folta rappresentanza della Curva Nord, che ha chiamato tutti a raccolta.
Una passerella che segue le due vittorie che hanno battezzato il campionato dei biancazzurri. Quello che, nelle speranze di tutti, dovrà concludersi con il ritorno in serie B. Sarà giocoforza una festa piuttosto sobria, considerando che domani alle 18 l’Union sarà in campo in Coppa Italia Serie C, al Rigamonti contro la Giana Erminio.
In questa pagina, nella diretta YouTube disponibile qui sopra, sarà possibile assistere all’appuntamento. Sempre in questo contenuto, cliccando il tasto «play» sull’immagine dell’articolo, sarà disponibile anche il live di Teletutto (canale 16 del digitale terrestre), dove andrà in onda uno speciale di «Parole di calcio».
In studio con Angela Scaramuzza il direttore di Giornale di Brescia e Teletutto Giorgio Bardaglio. In collegamento dalla piazza, invece, la giornalista Erica Bariselli.