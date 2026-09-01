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Brescia, lunga giornata tra mercato e presentazione in piazza

Oggi, martedì 1 settembre, dalle 20.30 passerella in Piazza Loggia per la formazione di Corini. Diretta sul canale Youtube del GdB ed edizione speciale di «Parole di calcio» su Teletutto
Corini tra il diesse Ferretti e il direttore dell’area tecnica Pederzoli - © www.giornaledibrescia.it
Corini tra il diesse Ferretti e il direttore dell’area tecnica Pederzoli - © www.giornaledibrescia.it

Sarà un lunghissimo martedì. Tra ultime ore di mercato e serata con passerella di squadra. Alle 20 scade il termine per le trattative e l’Union Brescia ha ancora qualche interesse in ballo. Il club di Pasini deve cedere. Le eccedenze sono Denis Hergheligiu e Luca Vido. Arriverà qualcuno? Dipenderà proprio dalle uscite dei due.

Hergheligiu ha qualche soluzione: nelle ultime ore si è palesato per lui anche un interesse da parte del Desenza, una piccola succursale del Brescia dato che alla corte del presidente Marai hanno trovato casa De Francesco, Pilati e Santini. Poi, c’è sempre il Vado.

Se Hergheligiu dovesse partire, si aprirebbe la porta a un innesto in mezzo al campo per completare il «gioco delle coppie». Però è un gioco a incastri perché se in extremis dovesse riuscire ad accasarsi altrove anche Vido, non è detto che non ci possano essere ancora margini per l’innesto di Matteo Della Morte per il quale però ha iniziato a scaldarsi non poco la pista che lo ppuò portare alla Spezia. La vera priorità è comunque quella di riuscire a sfoltire i ranghi: ulteriori innesti sarebbero graditi, ma non sono ritenuti così essenziali e si provvederebbe eventualmente a gennaio ad effettuare ritocchi.

In piazza

In un modo o nell’altro, quello che questa sera si offrirà ai tifosi, sarà il volto definitivo della rosa dell’Union Brescia. A partire dalle 20.30 passerella in Piazza Loggia per la squadra: c’è la presentazione ufficiale di giocatori staff tecnico e dirigenziale. La curva Nord risponderà presente ed è attesa una bella affluenza: a maggior ragione perché il cammino stagionale è iniziato con due vittorie su due.

L’appuntamento dovrebbe esaurirsi nel giro di un’oretta: successivamente la squadra andrà in ritiro: domani, mercoledì 2, alle 18 c’è l’appuntamento di Coppa Italia di serie C contro la Giana Erminio. Biglietti dai 5 ai 15 euro, ingresso omaggio per Under 14 e invalidi al 100% (più accompagnatore). Per la gara cono squalificati Rizzo Pinna e Zennaro.

GdB e Teletutto

È un martedì tutto da vivere quindi, anche perché non potrà essere in piazza Loggia. In streaming, sul sito e sul canale YouTube del GdB, è diretta integrale della serata in piazza con tutti gli interventi dei protagonisti.

Parallelamente, a partire dalle 20.15 su TT va in onda uno speciale «Parole di calcio» per parlare di mercato con un live da Piazza Loggia e interviste personalizzate ai protagonisti. In studio Angela Scaramuzza col direttore di GdB e TT Giorgio Baradaglio, dalla piazza Erica Bariselli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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