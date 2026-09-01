Brescia, lunga giornata tra mercato e presentazione in piazza

Sarà un lunghissimo martedì. Tra ultime ore di mercato e serata con passerella di squadra. Alle 20 scade il termine per le trattative e l’Union Brescia ha ancora qualche interesse in ballo. Il club di Pasini deve cedere. Le eccedenze sono Denis Hergheligiu e Luca Vido. Arriverà qualcuno? Dipenderà proprio dalle uscite dei due.
Hergheligiu ha qualche soluzione: nelle ultime ore si è palesato per lui anche un interesse da parte del Desenza, una piccola succursale del Brescia dato che alla corte del presidente Marai hanno trovato casa De Francesco, Pilati e Santini. Poi, c’è sempre il Vado.
Se Hergheligiu dovesse partire, si aprirebbe la porta a un innesto in mezzo al campo per completare il «gioco delle coppie». Però è un gioco a incastri perché se in extremis dovesse riuscire ad accasarsi altrove anche Vido, non è detto che non ci possano essere ancora margini per l’innesto di Matteo Della Morte per il quale però ha iniziato a scaldarsi non poco la pista che lo ppuò portare alla Spezia. La vera priorità è comunque quella di riuscire a sfoltire i ranghi: ulteriori innesti sarebbero graditi, ma non sono ritenuti così essenziali e si provvederebbe eventualmente a gennaio ad effettuare ritocchi.
In piazza
In un modo o nell’altro, quello che questa sera si offrirà ai tifosi, sarà il volto definitivo della rosa dell’Union Brescia. A partire dalle 20.30 passerella in Piazza Loggia per la squadra: c’è la presentazione ufficiale di giocatori staff tecnico e dirigenziale. La curva Nord risponderà presente ed è attesa una bella affluenza: a maggior ragione perché il cammino stagionale è iniziato con due vittorie su due.
L’appuntamento dovrebbe esaurirsi nel giro di un’oretta: successivamente la squadra andrà in ritiro: domani, mercoledì 2, alle 18 c’è l’appuntamento di Coppa Italia di serie C contro la Giana Erminio. Biglietti dai 5 ai 15 euro, ingresso omaggio per Under 14 e invalidi al 100% (più accompagnatore). Per la gara cono squalificati Rizzo Pinna e Zennaro.
GdB e Teletutto
È un martedì tutto da vivere quindi, anche perché non potrà essere in piazza Loggia. In streaming, sul sito e sul canale YouTube del GdB, è diretta integrale della serata in piazza con tutti gli interventi dei protagonisti.
Parallelamente, a partire dalle 20.15 su TT va in onda uno speciale «Parole di calcio» per parlare di mercato con un live da Piazza Loggia e interviste personalizzate ai protagonisti. In studio Angela Scaramuzza col direttore di GdB e TT Giorgio Baradaglio, dalla piazza Erica Bariselli.