Union Brescia, torna la «V»: ecco la nuova prima maglia

La divisa è stata presentata allo stadio Rigamonti. Il presidente Pasini: «Grande risultato, ci tenevo. Sì alla “V” e no al marchio storico per tutelarci legalmente. Cellino? Sapevamo che si sarebbe mosso: per la situazione in cui si trova, ha anche fatto bene»

Erica Bariselli Giornalista 17 luglio 2026 3 ' di lettura

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