Il Brescia di Cellino riparte dal settore giovanile: «Ma io non torno»

Il Brescia di Massimo Cellino riparte dal settore giovanile. La società che ha riattivato la storica matricola 7810 ha infatti formalizzato l’iscrizione al campionato provinciale Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi della procedura di concordato, sul quale il tribunale ancora non si è espresso, e del futuro del club. Al momento non è prevista l’iscrizione di una squadra senior che dovrebbe ripartire dalla Terza categoria avendo un anno fa il club perso il diritto sportivo con la mancata iscrizione. L’Under 16 rappresenta quindi il punto di ripartenza della società, con la possibilità, fino alla fine di luglio, di valutare eventuali ulteriori sviluppi.
Contattato dal Giornale di Brescia, Cellino ha spiegato le ragioni della scelta: «Confermo l’iscrizione, scadevano i termini per l’Under 16. Nei dilettanti le regole sono diverse». L’imprenditore sardo ha poi escluso un proprio ritorno sulla scena calcistica cittadina: «Non si preoccupi, io a Brescia non ritorno. C’è gente migliore di me che vuole ricominciare con il Brescia. Quello originale» ha sottolineato Cellino rimarcando ancora una volta la differenza tra la storia del Brescia calcio e quella dell’Union Brescia.
Infine, uno sguardo alla situazione economica della società e al concordato, per ora in bianco, che spera di veder approvato dai giudici: «Se Dio vuole e a Brescia vogliono, con i soldi che avremo tra i crediti e Tonali riusciremo a soddisfare gran parte dei creditori. Escluso me».