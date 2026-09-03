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Brescia: domani risonanza per Marras, ma col Desenzano è già più no che sì

Dopo il problema accusato con la Giana, il trequartista avverte ancora un po’ di fastidio al flessore. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma è probabile che prevalga la cautela
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

L'infortunio accusato da Marras - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
L'infortunio accusato da Marras - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Per l’Union Brescia non ci sono grandi possibilità di rivedere Manuel Marras già domenica sera contro il Desenzano. Dopo essersi fermato alla fine del primo tempo della partita di Coppa Italia contro la Giana, questa mattina il trequartista avverte ancora un po’ di fastidio al flessore.

Gli esami

Domani mattina verrà sottoposto a risonanza magnetica e si delineerà il quadro. Non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, ma in ragione del fatto che il giocatore viene da un finale dell’ultima stagione difficile da un punto di vista fisico, unitamente al fatto che non ci sono esigenze di forzare il recupero data l’abbondanza di rosa, la cosa più probabile a prescindere dall’esito degli accertamenti è che Marras venga tenuto a riposo nell’immediato.

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