Union Brescia, c’è lesione per Pasini: quando può recuperare

Ancora brutte notizie sul fronte degli infortuni, dopo quelle relative all’intervento al ginocchio di Alberto De Francesco, per l’Union Brescia. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Nicola Pasini hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba sinistra. Il centrale si era infortunato in allenamento prima della sfida contro l’Inter Under 23: appena una settimana prima, con la Dolomiti Bellunesi, aveva ritrovato il campo dopo quattro mesi e mezzo.