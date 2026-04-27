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Union Brescia, c’è lesione per Pasini: quando può recuperare

Questo il verdetto degli esami ai quali si è sottoposto il centrale. Salterà certamente la doppia sfida nei quarti dei play off
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Nuovo stop per Pasini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Nuovo stop per Pasini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Ancora brutte notizie sul fronte degli infortuni, dopo quelle relative all’intervento al ginocchio di Alberto De Francesco, per l’Union Brescia. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Nicola Pasini hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba sinistra. Il centrale si era infortunato in allenamento prima della sfida contro l’Inter Under 23: appena una settimana prima, con la Dolomiti Bellunesi, aveva ritrovato il campo dopo quattro mesi e mezzo.

Vista play off

Il difensore, recita il comunicato, sarà seguito quotidianamente «per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero». Salterà certamente la doppia sfida nei quarti di finale dei play off, in programma il 17 e il 20 maggio. Trattandosi di una lesione di lieve entità, lo staff di Corini spera di poterlo recuperare per l’eventuale semifinale. Molto dipenderà dalle risposte del suo fisico alle terapie alle quali sarà sottoposto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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