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Serie C, l’Union Brescia sfida a Monza l’Inter Under 23: la diretta

Luca Chiarini
Calcio d’inizio alle 20.30: con un punto la squadra di Corini è certa di chiudere il campionato al secondo posto, e di saltare dunque tre turni play off
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
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Basta un punto per prenotare un ritiro di tre settimane di preparazione ai prossimi play off. Potrebbe addirittura non servirne nemmeno uno, ma certi brividi è meglio non sperimentarli sulla propria pelle. L’Union Brescia scende in campo a Monza, con calcio d’inizio alle 20.30, contro l’Inter Under 23: con un pareggio, la squadra di Eugenio Corini chiuderà la stagione regolare al secondo posto.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è affidata a Michele Iacobello.

Il Brescia perde due titolari rispetto alla vittoria sulla Dolomiti Bellunesi: oltre a Sorensen, che aveva accusato un problema durante la sfida al Rigamonti, anche Lamesta si è fermato per un guaio tendineo. Nessuno dei due preoccupa, ma stasera restano fuori. Più allarmante il nuovo stop che costringerà Pasini a sottoporsi ad accertamenti strumentali a inizio settimana.

Le assenze ridisegnano l’undici biancazzurro, rimasto identico per quattro gare consecutive. Dietro c’è Armati: Silvestri trasloca al centro e Rizzo chiude la catena davanti a Gori. Cisco e De Maria sugli esterni, Mercati ritrova una maglia da titolare in mediana accanto a Mallamo. Balestrero giocherà qualche metro più avanti, insieme a Marras, a supporto dell’unica punta Crespi.

Non servono calcoli particolarmente complessi: con un punto il Brescia è secondo. Se il Lecco (a meno due) lo agganciasse rimarrebbe comunque dietro, in virtù dei due scontri diretti vinti dall’Union. Chiudere il campionato in seconda posizione consentirebbe alla squadra di Corini di saltare i primi tre turni dei play off (i due del girone e il primo nazionale), entrando in gioco nei quarti di finale. Un vantaggio ampiamente alla portata: serve un ultimo sforzo.

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