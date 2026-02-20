Union Brescia, Pasini: «Sono fiducioso per il centro sportivo»

A Crema non era in tribuna. Giuseppe Pasini stava seguendo un’altra partita. Al tavolo con gli avvocati di Cellino per provare a chiudere la questione centro sportivo e diritti (compresa la matricola) del vecchio Brescia.

«Sono fiducioso anche se non sono mai trattative facili, ma entro pochissimo tempo avremo un quadro definitivo. Il centro sportivo è troppo importante per una società e per il settore giovanile» ha spiegato martedì sera durante una serata Rotary alle cantine Famiglia Olivini con Giovanni, componente del cda di Union Brescia e rotaryano, che ha fatto da padrone di casa nella struttura sul Lago di Garda.

Una serata che ha visto sullo stesso palco, all’indomani della brutta sconfitta con la Pergolettese, Pasini ed Eugenio Corini. «In C sarei venuto solo qui. Non è una squadra, ma una fede e il progetto di oggi è ambizioso» ha detto l’allenatore. E possibilmente il ritorno in B deve essere più veloce rispetto ai tre anni annunciati dal patron lo scorso 17 luglio.

Promozione e possibile «allargamento»

«Davanti ad una platea così importante non potevo certo dire che volevamo tutto subito anche se ovvio che se non è quest’anno deve essere il prossimo. Poi – ancora parole di Pasini – una volta in B si può rivedere il progetto e magari allargarlo per nuovi obiettivi». Ora però il discorso promozione dovrà passare dai play off.

«È come un nuovo torneo. Come Feralpisalò non ho mai vinto e speriamo possa essere la volta buona, ma arrivo a dire – ha azzardato – che baratterei la promozione con il ritorno della “Vu” sulla maglia. Rientra nella trattativa con Cellino – ha proseguito Pasini –, ma credo che in tempi brevi potrà essere risolto. Lo faccio soprattutto per i tifosi che ci sono sempre vicini e che mi hanno fatto capire fin dal primo giorno quanto è importante quel simbolo».

In tempo di quaresima presidente e allenatore hanno fatto un fioretto opposto. «Per la serie B smetto di bere vino» ha promesso Pasini. «Vorrà dire che io che ne bevo poco aumenterò i bicchieri» la promessa di Corini.