Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Union Brescia, doppia buona notizia: riecco Mallamo e Di Molfetta

Luca Chiarini
Entrambi sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione domenica con la Pro Patria. Zennaro, Vido e Spagnoli puntano invece il Lecco
Di Molfetta non giocava da dicembre, quando scese in campo contro l'Inter U23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Di Molfetta non giocava da dicembre, quando scese in campo contro l'Inter U23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
AA

Il mercoledì lontano da Salò ha aiutato il Brescia a far sbollire un po’ la rabbia. Ora lo sforzo che va fatto è incanalare quello che ne resta verso la partita di domenica: la Pro Patria è la squadra col peggior rendimento sul campo di tutto il campionato, è penultima solo grazie alla valanga che è precipitata addosso alla Triestina, eppure nessuno ha intenzione di prenderla sottogamba. Anche perché negli occhi c’è ancora l’atteggiamento approssimativo di Crema, e il desiderio diffuso è dimostrare subito che si sia trattato niente più che di un incidente di percorso.

Le novità

Oggi l’Union ha ripreso a correre al Turina. Le prove sul campo hanno corroborato le speranze che già da qualche giorno Eugenio Corini e il suo staff stavano coltivando: Alessandro Mallamo e Davide Di Molfetta sono rientrati in gruppo, accolti da un applauso di tutti i compagni. Il primo, arrivato sul gong di mercato dal Südtirol, deve ancora esordire: si è infortunato alla caviglia nella rifinitura pre-Giana Erminio ed era ai box da una ventina di giorni. Corini avrà un jolly in più per la mediana, e di questi tempi è una vera manna.

L’ultima apparizione di Di Molfetta risale alle 22 dicembre contro l’Inter Under 23. Il ginocchio non dà più noia, e dallo staff medico è arrivata una luce verde anche per lui. Entrambi sederanno in panchina, anche perché la fase di rientro è delicata e richiedere un altro po’ di prudenza: il reinserimento sarà graduale per ridurre al minimo il rischio ricadute.

I prossimi

Per il big match con il Lecco del 28 febbraio, invece, la speranza è ritrovare Mattia Zennaro, Luca Vido e Alberto Spagnoli, che ieri hanno continuato a lavorare a parte. Sarebbe un bel colpo da assestare all’emergenza. Si è aperto uno squarcio in un cielo nel quale da tempo si addensano nuvoloni neri. Corini spera che sia solo l’inizio di una schiarita che duri a lungo, fino ai play off: arrivare a quelle settimane con tutto (o quasi) l’organico a disposizione potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaDavide Di MolfettaAlessandro MallamoPro PatriaBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario