Il Brescia si fa rimontare: a Crema una pesante e inattesa caduta

Bisognava, si doveva, si voleva, si poteva: non è restato che non dormirci su. Questa, è proprio pesante e particolarmente fastidiosa: per il momento, per quel che c’era in palio. Per il modo: pagando il conto a un atteggiamento non inappuntabile, anche all’insegna di troppa sufficienza. E maledetto, soprattutto letale, fu il primo tempo. Ci sarà da farci una grande ragionata perché è lì che se n’è andata una partita che non ci si crede. E il secondo tempo? Compromesso dal cortocircuito, totalmente inatteso e impreventivabile della prima frazione.

Il Brescia dice no alla mini fuga e sì ai maxi rimpianti oltre al gigantesco mea culpa che ne deve necessariamente conseguire. Ha dell’incredibile la sconfitta maturata a Crema in quella che avevamo sognato come la serata del +4 sul Lecco che invece è di nuovo nelle costole, a -1.

Riflessi di una gara che non si sa come i Corini’s abbiano fatto a lasciare per strada, cedendo le armi a una Pergolettese che prima di ieri nel suo stadio s’era presa soltanto 8 punti, peggior rendimento interno. Non è per mettere il dito nella piaga, ma un po’ sì: perché quei numeri non erano casuali, bensì figli di una squadra aggredibilissima e fragilissima. Come infatti, tutta nuda nei suoi limiti, si era da subito mostrata al Brescia. Ma tanta grazia, anziché rappresentare l’invito a non avere pietà, ha portato i biancazzurri a proporsi in una inedita versione di mollezza. Che ha riguardato tutti e che ha sorprendentemente scalfito anche una fase difensiva fin qui certezza inscalfibile.

In zona gol, per cominciare, sono state sciupate occasioni d’oro e sono state gettate alle ortiche tante situazioni in potenza. Ma ripetiamo: è stato maggiore lo stupore per come è stato subito quel poco che è stato subito e che pure è costato carissimo.

Serie C, gli scatti di Pergolettese-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Situazioni

Per dire: i due gol sono entrambi nati da rimesse laterali che hanno prodotto prima una cincischiata di Rizzo dopo un rimpallo con Silvestri che ha dato il via libera a Jaohuari la cui conclusione è stata sporcata leggermente da Sorensen. Poi, è stata tutta una fagiolata di gambe dalla quale è sbucato ancora Jaohuari. L’eroe che non ti aspetti: lui che fino a ieri era fermo a un gol segnato...

È successo, il patatrac, al 18’ e al 47’, secondo e ultimo minuto di recupero di un primo tempo nel quale per il resto aveva fatto tutto il Brescia. Compreso il fatto di aver subito fatto pensare che sarebbe stato tutto facile. Tanto da sbloccare la partita dopo appena 14’ con Crespi a porta vuota su servizio centrale di Balestrero furbo e prontissimo ad approfittare di una pasticciata difensiva di Capoferri. Crespi che poco prima si era già divorato un gol clamoroso. Comunque, lì, deve essere sembrato tutto da scivolate sul velluto. Anche perché lì, il Brescia ci era arrivato battendo ripetutamente e palmo a palmo l’area di una Pergolettese affettabile in maniera particolare sulla sinistra. Che poi però trova il coraggio di una sortita che paga dividendi in termini del già descritto 1-1. Ci prova subito a reagire il Brescia che chiede un rigore su Crespi via Fvs: l’arbitro dice no, ma resta un dubbio grande. È l’unico motivo di recriminazione da fattori esterni che il Brescia ha.

Sterile assedio

Piuttosto, occorre piangere sui propri mali e sui propri sbagli e sulle proprie pasticciate negli ultimi metri tra un tiro a giro di Lamesta alto, un altro errore di Crespi su torre di Cazzadori e uno sbaglio in proprio di quest’ultimo.

E la Pergolettese? Non pervenuta dall’1-1, rieccola per piazzare il 2-1 in coda al primo tempo. Una doccia gelata dal cui getto il Brescia non riuscirà più a riprendersi disputando un secondo tempo d’assalto, ma improduttivo (l’unica vera segnalazione un gol in fuorigioco di Cazzadori alla mezz’ora) e senza la necessaria scossa energetica. Tanto più che degli spazi del primo tempo non c’è più l’ombra con la Pergo tutta dietro.

Nemmeno le sostituzioni, dal 20’ e senza cambiare impostazione, provando Marras come mezz’ala, cercando sbocchi con Cisco a destra e azzardando un Maistrello nel finale, hanno riscaldato un’atmosfera di attacco alla porta sterile tra un centimetro troppo avanti o troppo indietro. E nel recupero quasi la Pergolettese piazza il tris. Male: non è ancora l’ora di diventare grandi.