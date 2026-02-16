Brescia rimontato a Crema: finisce 2-1, niente allungo sul Lecco

In quella che doveva essere la notte dell’allungo, l’Union Brescia si ritrova il Lecco con il fiato sul collo. Prima sconfitta esterna in questo campionato per la squadra di Corini, rimontata a Crema dalla Pergolettese: Crespi illude con il vantaggio al 14’, poi Jaouhari firma la rimonta degli uomini di Tacchinardi.

Il Brescia recrimina: manca un rigore nel primo tempo per una trattenuta plateale di Lambrughi su Crespi. Restano però aperti tanti interrogativi sull’atteggiamento e sull’inedita permeabilità difensiva dei biancazzurri. Il margine di vantaggio sul terzo posto si dimezza: il Lecco, malgrado la frenata di ieri, è a una sola lunghezza.

Le scelte iniziali

Il calendario è serrato e il Brescia è chiamato a uno sforzo. E sebbene sia difficile immaginare che la fatica dell’infrasettimanale sia stata completamente spurgata, Corini opera un solo cambio rispetto alla gara contro la Virtus Verona: De Maria sulla sinistra al posto di Boci.

Per il resto, l’undici iniziale è identico a quello di pochi giorni fa: Silvestri, Sorensen e Rizzo (preferito ancora a Moretti) schermano la porta di Gori. In mezzo Balestrero, De Francesco e Lamesta, a destra Marras. E davanti Cazzadori-Crespi. Si rivede dopo mesi Maistrello, che parte dalla panchina. Vido e Spagnoli sono ancora ai box.

Segna subito Crespi

Nei primi minuti la scena se la prende tutta Crespi. Dapprima con un gol divorato, perché l’ex Avellino si ritrova faccia a faccia con Cordaro su palla illuminata di De Francesco (con annessa dormita difensiva della Pergolettese). L’attaccante prima elude il portiere, poi s’incarta e si fa rimontare dallo stesso estremo difensore.

Il 99 del Brescia trova il modo di rifarsi appena cinque minuti più tardi. Siamo al 14’: Capoferri, ex di questa sfida, si fa scippare il pallone da Balestrero in zona rossa. Il capitano dell’Union, con grande lucidità, serve al centro Crespi anziché concludere istintivamente. Per l’attaccante è tutto facile: la porta è di nuovo sguarnita e stavolta non si fa pregare.

La Pergolettese rimonta

Sembra davvero tutto semplice: il Brescia banchetta, fa emergere la propria superiorità tecnica. C’è però una piccola crepa, nell’apparente idillio di questa sera: c’è troppa sufficienza, sia davanti sia dietro. La Pergolettese vi si infila, trasformandola in voragine. Al 18’ arriva il pareggio: Rizzo si lascia sfilare il pallone alle spalle, Jaouhari fa partire una saetta sporcata da Sorensen che piega i guantoni a Gori.

Il Brescia prova subito a scuotersi, punge con Lamesta (sinistro a giro alto) e reclama un rigore per una trattenuta di Lambrughi su Crespi. L’arbitro viene richiamato al monitor da Corini, che gioca la carta. Il difensore della Pergolettese abbraccia l’avversario, gli estremi per la massima punizione sembrano esserci tutti, ma Gandino non cambia idea. Grosse perplessità su questa scelta.

In pieno recupero, la squadra di Tacchinardi firma addirittura il sorpasso. Il raddoppio, come il primo gol, ha origine da una rimessa laterale. La difesa biancazzurra è passiva, ne nasce un batti e ribatti in una selva di gambe dalla quale, dopo l’ultimo tocco di Petrovic, emerge ancora Jaouhari, chirurgico nella rifinitura. Il gol è valido perché lo tiene in gioco Marras.

Niente controrimonta

La ripresa apre un altro capitolo: il Brescia è costretto ad attaccare in assetto da assedio, la Pergolettese si premura di difendersi con ogni mezzo, soffocando il più possibile le fonti di gioco dell’Union. Il soliloquio biancazzurro produce però occasioni meno frequenti rispetto a quanto era accaduto nel primo tempo: va vicino al gol Silvestri, con un colpo di testa (deviato) che sfuma a lato di un soffio.

Al 77’, in pieno forcing, trova il gol Cazzadori su assist di Marras: Cordaro respinge il primo tiro sottoporta dell’ex Caldiero, che poi ribadisce in rete. La rete non viene però convalidata per un fuorigioco a inizio azione di Crespi, chiamata poi vidimata dal replay.

Il finale è caotico: Jaouhari sfiora addirittura la tripletta (parata di Gori), Corini si gioca anche la carta Maistrello, in campo al 90’ dopo mesi di assenza. È però nuovamente la squadra di Tacchinardi ad accarezzare il colpo del ko con Orlandi (destro respinto ancora da Gori) e sulla ribattuta che finisce fuori di Antolini. Brutto stop per il Brescia, che dalla prospettiva di un allungo si ritrova il Lecco a distanza dimezzata.