Il Brescia si gioca la B ad Ascoli: è favorito o sfavorito?

L’ultima mezz’ora non ha rotto l’equilibrio. L’incredibile gara tra Brescia e Ascoli, interrotta martedì per un nubifragio e fatta concludere ieri, è terminata 1-1. L’Union, che prima dell’interruzione aveva giocato con coraggio, mettendo a lungo in difficoltà i marchigiani, ha faticato a riproporre la stessa intensità nella sfida di ieri.
La lotta per la promozione si deciderà questa domenica, in casa dei bianconeri. Un vantaggio che la squadra di Tomei proverà a sfruttare il massimo, facendosi trascinare da un Del Duca che si preannuncia ovviamente esaurito.
Il Brescia, dal canto suo, ha dimostrato di poter assolutamente competere al livello dell’avversaria. Perdipiù la squadra di Corini ha avuto un rendimento importante in trasferta. Chi parte favorito, anche alla luce del risultato maturato all’andata? Fateci sapere la vostra qui sotto.