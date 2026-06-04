Il Brescia si gioca la B ad Ascoli: è favorito o sfavorito?

L’ultima mezz’ora non ha rotto l’equilibrio. L’incredibile gara tra Brescia e Ascoli, interrotta martedì per un nubifragio e fatta concludere ieri, è terminata 1-1. L’Union, che prima dell’interruzione aveva giocato con coraggio, mettendo a lungo in difficoltà i marchigiani, ha faticato a riproporre la stessa intensità nella sfida di ieri.