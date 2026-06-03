Recupero Brescia-Ascoli, mezz’ora di fuoco al Rigamonti: la diretta

Brescia-Ascoli, finale d’andata dei play off di serie C, riprenderà al 61’, sul punteggio di 1-1. Al Rigamonti (calcio d’inizio alle 19) resta dunque una mezz’ora abbondante, recupero compreso, per provare a portare a casa questo primo atto.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Il regolamento prevede che Corini possa modificare la formazione a suo piacimento, e che abbia a disposizione ancora tutti i cambi (non avendone effettuato nessuno ieri). Il suo collega Tomei, invece, potrà effettuarne tre (in due slot) e deve rinunciare a Rizzo Pinna (autore dell’1-0) e Gori, entrambi sostituiti.

Le novità nel Brescia sono Rizzo, Fogliata e Marras, ieri in panchina e oggi titolari. Restano fuori De Maria, Zennaro e Lamesta. La formazione, per il resto, è confermata. Di seguito la diretta testuale del match.