E gli altri? «Siamo noi». Non lo dice proprio così Eugenio Corini, ma il concetto è «stasera c'è una partita importante come Trento-Cittadella ed è innegabile che abbia un significato, ma a prescindere dal risultato il focus deve rimanere su noi stessi e sulla gara che domenica ci aspetta col Renate. Non cambia e non cambierà il modo in cui penseremo a quell'incontro, poi staremo a vedere quelli che saranno i risvolti di classifica».
Le parole del tecnico
Il tecnico dell'Union Brescia «riassume» così la prossima avversaria: «Negli ultimi anni ha lottato per i primi posti arrivando anche ai play off, ha iniziato in maniera difficoltosa questa stagione a livello di risultati, ma ora viene da 8 punti nelle ultime 4 gare: è squadra in salute, che ha conoscenze, ritmo e che lavora bene anche sulle palle inattive. Sarà una partita complessa». Nella quale cercare la quinta vittoria di fila: «Una in più delle tante che dovremo saper fare per arrivare al nostro traguardo. Conterà arrivare all'obiettivo finale e non inseguire i filotti in maniera fine a se stessa. Ovviamente l'intento è continuare la nostra serie. Tra l'altro per noi giocare in casa è diventato un valore assoluto, ma fu proprio il Renate l'ultima squadra a batterci in casa… Se al di lá dei risultati che stanno arrivando trovo che abbiamo fatto davvero uno step in tema di mentalità? Di sicuro nel momento di massimo stress la squadra ha messo quel pezzetto in più che mancava sopra una grande mole di lavoro che in precedenza magari non si era concretizzata per cento entro. Abbiamo lavorato ancora di più sui dettagli e sull'arrabbiatura».
La rosa
Torna Crespi dopo 5 gare in cui la squadra ha comunque segnato 12 gol: «Sono felice che abbiamo valorizzato tutto il parco attaccanti ed è anche importante non dipendere da un solo giocatore. Abbiamo tante risposte».
Per domenica a fronte del rientro di Crespi si ferma Silvestri in difesa, torna Sina e restano fuori Zennaro e Di Molfetta. Recuperato il giovane Armanini.