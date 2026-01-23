Giornale di Brescia
Corini: «Col Renate partita fondamentale, Crespi profilo giusto per noi»

Enrico Passerini
Il mister alla vigilia della partita con le pantere nerazzurre: «Stiamo attraversando il momento di massimo stress»
Eugenio Corini - Foto New Reporter Nicoli - © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini - Foto New Reporter Nicoli - © www.giornaledibrescia.it
«Questa è una partita fondamentale, perché stiamo attraversando il momento di massimo stress: è da settimane che siamo in emergenza ma fino ad oggi abbiamo resistito bene. Speriamo di farlo anche contro il Renate, che è una squadra in grande forma. Serve il supporto di tutti, in particolar modo dei nostri tifosi».

Questo è ciò che pensa Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al Media Center del Lino Turina di Salò alla vigilia della partita con le pantere nerazzurre: «Siamo più o meno sempre allo stesso punto di partenza, perché questa volta non ci saranno gli squalificati Sørensen e Rizzo, mentre Boci ha un affaticamento muscolare ed è in dubbio. In mezzo posso contare su Mercati e davanti su Vido, ma chiaramente devo fare delle valutazioni. In più c’è Crespi, la cui trattativa è molto ben avviata ma che in realtà in questo preciso momento non è ancora stata formalizzata».

L’arrivo di Crespi

Proprio Crespi ha vinto il ballottaggio con Facundo Lescano: «Se devo essere sincero, il nostro obiettivo è sempre stato Valerio. Ha le caratteristiche giuste per noi, sia per fisicità che per attacco porta. Lavora molto per la squadra ed è giovane».

L’Union Brescia viene dal pareggio a reti bianche con la Pro Vercelli: «Non è stato un passo indietro. Ci è solo mancato il gol nel momento giusto della partita. Sapevamo comunque che avremmo fatto fatica, perché ci dovevamo adattare a varie situazioni, tra cui il campo sintetico. Primo posto sfumato? Nelle ultime cinque partite abbiamo mantenuto la stessa media punti del Vicenza, ma se loro continuano in questa maniera, sarà impossibile raggiungerli. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di superare il Lecco e poi vedere cosa succede».

In memoria di Rivetti e Crespi

Chiusura un pensiero particolare: «Voglio fare le condoglianze alla famiglia di Flavio Rivetti, che è stato preparatore dei portieri della FeralpiSalò, e ricordare Vittorio Mero, dato che allo stadio saranno presenti la moglie e il figlio. Mi fa davvero grande piacere».

