Corini: «Sono arrabbiato, quando ho visto Cazzadori caricare...»

L’assuefazione ai finali dolci ha fatto vibrare la bocca dello stomaco a tutti su quell’ultima palla vagante, con Cazzadori ad addomesticare quella preghiera scoccata alla meglio da Mercati. Questa volta il finale è stato diverso, perché Livieri ha abbassato la serranda giusto in tempo perché il Brescia non si compiacesse dell’ennesimo colpaccio a un amen dai tre fischi dell’arbitro.

Le sensazioni

Lo stato d’animo di Eugenio Corini? «Sono arrabbiato, non posso nasconderlo». Non è mai facile decifrare le emozioni del tecnico, sempre ermetico nel suo linguaggio del corpo, nel bene come nel male. A Vercelli, però, il fastidio zampilla qua e là da qualche piccola crepa aperta nel fitto intrico di lucidità ed equilibrio dell’allenatore: «Non mi è piaciuto il primo tempo che abbiamo giocato – ammette Eugenio –. Potevamo fare molto meglio, soprattutto in possesso. Loro sono molto aggressivi, ti portano ad allungarti. Lo fanno con grande abilità, e lo sapevamo. Peccato».

L’espulsione

Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Anche perché, fa notare Corini, «per assurdo siamo riusciti a fare meglio quando siamo rimasti in dieci uomini». A proposito dell’espulsione di Sorensen: «Ha scelto di essere aggressivo e di attaccare l’avversario. La ritengo una situazione al limite, l’arbitro ha deciso di estrarre il secondo giallo». Dal suo mazzo il tecnico non pesca soltanto critiche alla squadra.

Proprio dopo quell’episodio «i ragazzi hanno saputo reagire, con equilibrio. Quando ho visto Cazzadori caricare il tiro ho sperato che potesse andare come le altre volte». E invece no, perché capita anche che la fortuna ti volti le spalle: «Dispiace che il Vicenza abbia riallungato, andiamo a un punto dal Lecco. Guardiamo avanti, questo è un pareggio giusto e vanno fatti i complimenti alla Pro Vercelli, che ha interpretato bene la partita. Rimane comunque un po’ di rammarico, perché a conti fatti le grandi occasioni sono tutte state nostre».

Il mercato

Oggi il Brescia ha sprecato troppi jolly sottoporta. E in queste condizioni, quando capita una giornata storta a Cazzadori, rischia di farsi durissima. Si attende il rinforzo in attacco: «Stiamo lavorando – giura Corini –. Nessuno discute la qualità dei nostri attaccanti, ma vanno considerate le difficoltà che hanno avuto a livello fisico. C’è la volontà di mettere dentro qualcosa di giusto e corretto per le nostre esigenze. Abbiamo ancora due settimane per farlo».

La palla torna al diesse Ferretti. Tra campo e mercato, è una fase molto importante per la stagione dell’Union. «Questa partita la sognavo diversa», chiosa Corini. Che ora indirizza i suoi aneliti alla porta d’ingresso del campo d’allenamento di Salò, che spera possa essere varcata in settimana dal nuovo tassello da aggiungere all’attacco. In tempo per la sfida col Renate, magari.

Il protagonista

Pilati con la fascia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«Al netto di una prestazione non eccellente, abbiamo avuto le occasioni per portarla a casa. Nonostante l’espulsione abbiamo cercato di attaccare fino all'ultimo: questo è il nostro spirito». Alessandro Pilati sta tornando a raggranellare minuti dopo un lunghissimo stop per infortunio. Oggi, nel finale, ha anche indossato la fascia da capitano: «L’ho fatto per pochi minuti, ma in questa nuova dimensione pesa certamente di più che a Salò».

Chissà che a breve non possa avere anche un’occasione dall’inizio: «Non spetta a me dirlo, ma sono pronto: che siano cinque o novanta minuti, l’importante è esserci ed entrare subito bene. Le sensazioni che passano per la testa durante uno stop lungo come il mio sono molte, ma non ho mai avuto paura».