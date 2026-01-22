Giornale di Brescia
Calcio

Mercato Brescia, la telenovela è finita: arriva Crespi

Erica Bariselli
La punta arriva dall’Avellino in prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 400.000 euro
Crespi con la maglia della FeralpiSalò - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
La telenovela è finita: sarà Valerio crespi la prima punta del Brescia. Alla fine il club ha ottenuto ciò che voleva anche se in giornata sembrava che fosse tutto pronto per accogliere Facundo Lescano che infine si è accasato alla Salernitana. Ma è sempre stata una partita a scacchi, nella quale il Brescia – scavando tra ricostruzioni e retroscena – ha giocato anche d’astuzia perché l’Avellino non avrebbe mai liberato Crespi se non fosse prima partito Lescano.

Intreccio

L’Avellino questa mattina aveva accettato l’offerta del club di Pasini per l’argentino, ma al diffondersi delle prime indiscrezioni si è fatta sotto la Salernitana dove Lescano si è subito indirizzato. Per l’Avellino non contava la destinazione della punta, ma la sua uscita e a quel punto ha accontentato il Brescia per Crespi che arriverà domani – venerdì – in prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 400.000 euro.

In uscita intanto si registra il passaggio di Giani al Carpi via Pisa.

Argomenti
Union BresciaValerio CrespiBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario