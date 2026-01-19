Giornale di Brescia
Lutto per l’Ospitaletto: morto il preparatore dei portieri Rivetti

Lo chiamavano il «Comandante», ricopriva il ruolo dal 2023. Si è spento a 59 anni dopo una breve malattia
Flavio Rivetti aveva 59 anni - © www.giornaledibrescia.it
L’Ospitaletto, ma anche il calcio bresciano in generale, piangono Flavio Rivetti detto il «Comandante», preparatore dei portieri orange dal 2023.

Rivetti, 59 anni e di casa a Gussago, si è spento dopo una breve malattia. Lascia la moglie Emanuela e il figlio Matteo.

La camera ardente sarà allestita alla Domus Salutis di Brescia a partire dalle 15.30 di domani. I funerali verranno celebrati giovedì alle 15 nella chiesa di Sale di Gussago.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Flavio RivettiOspitaletto CalcioOspitalettoGussago
