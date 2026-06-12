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Brescia, Balestrero operato: salterà la prima parte di ritiro

Intervento alla caviglia per il capitano biancazzurro: l’operazione era programmata, da settimane giocava con infiltrazioni
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Balestrero sorridente dopo l'intervento - Media house Union Brescia
Balestrero sorridente dopo l'intervento - Media house Union Brescia

Davide Balestrero finisce sotto i ferri: il capitano dell’Union Brescia si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione è stata eseguita dal dottor Guelfi alla casa di cura Villa Montallegro a Genova, ed è perfettamente riuscita.

I tempi

L’intervento era programmato: da qualche settimana il centrocampista giocava con l’aiuto di infiltrazioni. I tempi di recupero sono stimati in alcune settimane: dovrebbe saltare la parte iniziale del ritiro a Piamborno, che comincerà il 18 luglio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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