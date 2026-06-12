Brescia, Balestrero operato: salterà la prima parte di ritiro

Davide Balestrero finisce sotto i ferri: il capitano dell’Union Brescia si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione è stata eseguita dal dottor Guelfi alla casa di cura Villa Montallegro a Genova, ed è perfettamente riuscita.
I tempi
L’intervento era programmato: da qualche settimana il centrocampista giocava con l’aiuto di infiltrazioni. I tempi di recupero sono stimati in alcune settimane: dovrebbe saltare la parte iniziale del ritiro a Piamborno, che comincerà il 18 luglio.