Ufficiale, Guardiola lascia il City dopo dieci anni: «Niente è eterno»

Adesso non ci sono più dubbi: Pep Guardiola lascia il Manchester City . Quella di domenica contro l’Aston Villa sarà l’ultima gara in panchina del tecnico catalano, che chiuderà così il suo ciclo all’Etihad dopo dieci anni. «Non chiedetemi i motivi per i quali me ne vado – le parole di Guardiola –. Non c’è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui . Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l’amore che provo per il mio Manchester City».

Guardiola, che aveva ancora un anno di contratto, era arrivato al City nel luglio 2016 e ha condotto il club alla conquista di 20 trofei. Il suo legame con il City Football Group non si esaurirà visto che assumerà il ruolo di global ambassador . In questa nuova veste fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorerà su progetti specifici e collaborazioni.

«Abbiamo lavorato, abbiamo sofferto, abbiamo lottato. E abbiamo fatto le cose a modo nostro. Il nostro modo – il commiato di Guardiola –. Grazie per aver creduto in me. Grazie per avermi spinto. Grazie per avermi amato». Il tecnico ricorda che al suo arrivo era stato intervistato da Noel Gallagher. «Noel, avevo ragione: è stato dannatamente divertente. Vi amo tutti».

Guardiola ha vinto sei Premier League, una Champions, tre Fa Cup, cinque Coppe di Lega, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e tre Community Shield. Fra i record, invece, la Premier vinta nel 2018 con 100 punti e 106 gol fatti.