Triplo Santini e il Desenzano riprende il Renate: finisce 3-3

Una tripletta di Santini fa risorgere il Desenzano, che dopo quattro sconfitte consecutive conquista un punto preziosissimo sul campo del Renate, evitando il sorpasso in classifica. Partita folle: dopo una prima frazione orribile, i biancazzurri - sotto di due reti - riemergono nella ripresa, acciuffando il 2-2. Anelli riporta avanti i suoi, ma poi Santini su rigore al 95' fa 3-3. Marco Gaburro sceglie di schierare i suoi con il 4-2-3-1.
Dentro Moscati dall'inizio a fare coppia con De Francesco. Biondi, Procaccio e Millico giocano alle spalle di Santini. A partire meglio è il Renate, che pare più sciolto rispetto ad un Desenzano attendista. I brianzoli fanno le prove del gol e poi passano in vantaggio al 17': su cross di Riviera, Dore di testa colpisce il palo. Poi Delcarro ruba il tempo a Giorgi, servendo Anelli, che da due passi fa 1-0. I gardesani faticano a reagire e i padroni di casa ne approfittano per raddoppiare al 42': sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva ad Anelli, che di sinistro non conclude imparabilmente, ma batte ugualmente Minelli.
Nella ripresa rientra un Desenzano trasformato, che ritorna in vita nel giro di centoventi secondi su palle inattive, tra l'8' e il 10' grazie a Santini, il quale prima segna di testa su punizione di De Francesco e poi di piatto sinistro su corner di Moscati. Il match prosegue in maniera equilibrata fino al 35', quando Anelli firma la tripletta personale con un gran colpo di testa. Il Desenzano sembra alle corde, ma al 95' Santini su calcio di rigore fa 3-3. Gardesani a quota 14 in graduatoria: prossimo appuntamento domenica 22, al Tre Stelle, contro l'AlbinoLeffe.