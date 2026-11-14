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Serie C, il Desenzano cerca il riscatto col Renate

A Carate Brianza scontro diretto dopo quattro ko. Gaburro: «Siamo alla ricerca dell’equilibrio»
Enrico Passerini
Vincenzo Millico - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
Vincenzo Millico - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it

«Non vediamo l’ora di tornare in campo». Marco Gaburro, tecnico del Desenzano, parla così in vista della sfida di bassa classifica – molto delicata – con il Renate, in programma oggi alle 14.30 allo «Sportitalia Village» di Carate Brianza (il «Città di Meda» è indisponibile). 

Se ci fosse stata la possibilità, i gardesani non avrebbe aspettato sei giorni per tornare in campo dopo la batosta nel derby con l’Ospitaletto. Una sconfitta che ha fatto sicuramente male, perché è stata la quarta consecutiva ed è arrivata dopo una prestazione tutto sommato positiva di De Francesco e soci.

Momento negativo

Nell’ultimo mese i biancazzurri hanno dilapidato tutto il vantaggio che avevano sui play out e ora si devono guardare alle spalle. Serve dunque tornare a vincere, per ritrovare la luce in fondo al tunnel: «I miei ragazzi non accettano questo momento negativo – ha detto in conferenza stampa il tecnico di Pescantina –, e di conseguenza ne vogliono uscire al più presto. Per questo motivo in settimana li ho visti determinati, impazienti di riscattarsi».

Di fronte c’è un Renate che è in ritardo di due lunghezze sul Desenzano, ma che nelle ultime partite ha dato una svolta al proprio campionato. Le pantere nerazzurre, che avevano racimolato solo 4 punti nelle prime dieci partite, ne hanno ottenuti 7 nelle ultime tre, pareggiando con AlbinoLeffe (0-0) e vincendo con Carpi (0-5) e Pergolettese (2-3).

Un cambio di marcia che non deve però destare troppa preoccupazione: «Capita spesso di sfidare formazioni che sono in salute, ma io penso che alla fine sia necessario affrontare le partite senza pensarci troppo. Dipende tanto anche da come noi viviamo il match. Vogliamo invertire la tendenza negativa: non abbiamo sempre disputato ottime partite, ma non credo ci sia stata un’involuzione rispetto all’inizio. È chiaro che da neopromossi non possiamo pensare che sia tutto facile. Stiamo cercando un equilibrio, sperando di tornare presto a fare risultato».

Le ultime

Capitolo formazione. Assenti i soliti Antonelli, Boiga, Bovolon, Milani e Pilati. Rispetto al derby manca il giovane Vieira, che ha la febbre. Recuperato invece Russini, che potrebbe trovare spazio soprattutto nella ripresa. Probabile la conferma dell’undici sceso in campo dall’inizio con l’Ospitaletto.

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