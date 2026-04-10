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Tifoso del Brescia vince ricorso al Tar: sarà a Lumezzane per il derby

Oltre ai residenti a Lumezzane, ci sarà anche un tifoso delle rondinelle che abita in provincia. Per i magistrati «un solo individuo» non incide sulle esigenze di sicurezza pubblica
Lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane - Foto New Reporter Grechi © www.giornaledibrescia.it
Lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane - Foto New Reporter Grechi © www.giornaledibrescia.it
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Allo stadio Saleri per il derby tra rossoblù e Brescia (fischio di inizio sabato alle 14.30). Oltre ai residenti a Lumezzane, ci sarà anche un tifoso delle rondinelle che abita in provincia.

Si tratta di Roberto Alborghetti, residente a Rovato, che ha vinto il ricorso al Tar contro l’ordinanza del Prefetto Andrea Polichetti che ha vietato la vendita dei biglietti per i residenti in tutta la provincia escluso il Comune di Lumezzane.

Il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente l’istanza del tifoso delle rondinelle, riconoscendo la sussistenza di «estrema gravità e urgenza», visti i tempi stretti essendo stato discusso il ricorso a 24 ore dalla partita, e autorizzando solo il ricorrente ad accedere allo stadio per assistere alla partita.

Per i magistrati «un solo individuo» non incide sulle esigenze di sicurezza pubblica che avevano portato all’adozione del divieto. Allo stesso tempo, il Tar ha chiarito che il provvedimento non può essere esteso ad altri tifosi, ma resta limitato esclusivamente al caso specifico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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