Trasferta vietata: ricorso al Tar di un abbonato dell’Union Brescia

Un abbonato dell’Union Brescia non ha accettato la decisione delle autorità di vietare la partita con il Lumezzane, aperta solo ai residenti nella cittadina valgobbina. Il ricorso è stato effettuato al Tar chiamato a decidere verosimilmente entro questo venerdì sera. La notizia è stata confermata da Giuseppe Pasini.

Dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Brescia e Salò per il derby Lumezzane-Union Brescia in programma domani alle 14.30 allo stadio Saleri, è stato deciso di estendere il tutto anche ai residenti dell’intera provincia, con esclusione di quelli di Lumezzane (che quindi potranno acquistare i tagliandi ed accedere sugli spalti, al pari degli abbonati alla squadra rossoblù, indipendentemente dalla loro residenza).

Si ripete quindi lo schema già visto in occasione dell’altro derby lontano dal Rigamonti, quello tra Ospitaletto e Union Brescia.