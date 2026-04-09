Lumezzane-Union Brescia: derby vietato a tutti i residenti in provincia

Gianluca Magro

Sabato alle 14.30 allo stadio Saleri ci saranno solo coloro che hanno la residenza a Lumezzane e gli abbonati alla squadra rossoblù

1 ' di lettura

La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Tutto come previsto. Dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Brescia e Salò per il derby Lumezzane-Union Brescia in programma sabato alle 14.30 allo stadio Saleri, è stato deciso di estendere il tutto anche ai residenti dell’intera provincia, con esclusione di quelli di Lumezzane (che quindi potranno acquistare i tagliandi ed accedere sugli spalti, al pari degli abbonati alla squadra rossoblù, indipendentemente dalla loro residenza). Si ripete quindi lo schema già visto in occasione dell’altro derby lontano dal Rigamonti, quello tra Ospitaletto e Union Brescia. La reazione Questo il comunicato della società del presidente Giuseppe Pasini in merito alla decisione delle autorità di pubblica sicurezza. «Il Club prende atto con rammarico della decisione comunicata dalle autorità competenti in merito al provvedimento di vendita dei biglietti ai soli residenti nel comune di Lumezzane, in occasione dell'incontro in programma sabato 11 aprile allo stadio Tullio Saleri. Pur nel pieno rispetto delle valutazioni assunte in materia di ordine pubblico, non possiamo che esprimere dispiacere per il venir meno di un’occasione che avrebbe rappresentato un momento significativo di partecipazione, condivisione e forte coinvolgimento del territorio. Resta ferma la volontà del club di continuare a promuovere lo sport capace di generare valore per la comunità, nel rispetto delle regole e in costante dialogo con le autorità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato