Il Brescia la fa semplice: tris alla Virtus, gara chiusa in 32’

Quello che ci voleva, quello che si voleva. Eccolo, il «Brescia-Brescia»: 3-1 su un letto morbido, a parte qualche piccola spina finale. Partita cotta e mangiata già nel primo tempo. Anche meno: con la Virtus Verona era già stato tutto scritto e deciso nel giro di 32’. La firma in calce alla vittoria con partita da manuale per un tempo e mezzo – peccato aver sporcato in extremis la voce gol subiti – contro i veneti, è quella di Sorensen e soprattutto Crespi, in cattedra con una doppietta e sempre più autorevole governatore di quegli ultimi metri. Ma, tornando al concetto generale, la firma va considerata diffusa, ovvero riconducibile a tutta la banda, che col suo sound, almeno finché non sono subentrate stanchezza e innocenti distrazioni, ha spaccato. Sì va beh, contro una piccola quasi disarmata... vorrà osservare qualcuno.

Il valore

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

In realtà è proprio questo il punto, sta proprio in questo il vero valore del mercoledì sera sul campo: essersi presentati subito con la voglia di dimostrare qualcosa a un Rigamonti che porta più croci che assaggiare delizie. Il Brescia s’è dunque presentato con la «faccia brutta». Che vuol dire pressione alta, verticalità, qualità. Nelle pensate e nelle giocate. Sinceramente, rispetto alla squadra di sabato scorso col Novara (al netto ovviamente dell’impossibilità di paragonare avversarie molto diverse), è sembrato di essere di fronte ad altro.

In una certa aria di libertà mentale e voglia di lasciar andare le briglie sul pronti-via, senza passare dalla canonica fase di studio: stavolta, il Brescia ha saltato il ripasso. Ed è andato a memoria nello sviluppo di una manovra sostenuta anche dalla rapidità. Che ha generato fluidità godendo anche della serata illuminata di De Francesco ben spalleggiato dal rientrante Lamesta – una spremuta purissima di qualità e quantità – e di un Marras più sgravato di compiti difensivi e molto incisivo ogni qualvolta in cui i ritmi della manovra offensiva si alzavano. È riuscito tutto bene, come detto mollando un po’ nel finale, ma il Brescia intanto ha fatto subito di tutto per indirizzarla, anche all’insegna di un grande cinismo sottoporta.

Gli episodi

E così, è arrivato dopo 11’ il gol sblocca gara col testone di Sorensen su cross millesimato (dagli sviluppi di una punizione) di De Francesco. Ci sono poi voluti meno di 10’ per vedere il raddoppio targato Crespi prontissimo alla deviazione su tiro da fuori di Rizzo, riportato nel terzetto difensivo. Ce n’era già abbastanza per pregustarsi una serata da maneggiare con guanti di velluto, ma il Brescia ha voluto metterci subito il punto esclamativo scodellando il tris ancora con Crespi (già a quota tre reti in quattro gare, come messaggio ai naviganti) ad avventarsi su una palla vagante addomesticata col sinistro e messa dentro di destro, in dribbling. Tutto così bello e chiaro, compreso il fatto che il Brescia è andato avanti a macinare gioco e km, che già alla fine del primo tempo gli ultras della Nord si erano portati avanti con un «Vi vogliamo così».

Secondo tempo

La ripresa è poi stata quella che ci si immaginava: Brescia con i giri abbassati il giusto, non tanto da impedire di provare ad andare a cercare anche 4-0. D’altronde contro una squadra per contro incapace di alzarli per provare a imbastire una reazione che come massimo risultato ha portato Gori, in serata da virtuale senza voto, a una smanacciata. Almeno fino a che il Brescia – sì, tutto nel bellissimo e nel meno bello è stato spostato dalla squadra di Corini –, non si è via via ritirato di metro in metro lasciando campo ai pur velleitari ospiti.

Velleitari, ma in grado infine di prendersi 6 angoli e di andare a procurare un brivido di dispiacere quando poco dopo la mezz’ora hanno timbrato con Patané arrivato prima di Sorensen sulla respinta di Gori su tiro di Mastour. Seppur più sulle sue e ridisegnato da cambi che hanno un po’ scombussolato gli equilibri, il Brescia è andato anche vicino al 4-1 con Boci da fuori e poi con un cross a rientrare di De Francesco sul quale tutti sono andati a vuoto e che ha trovato il palo. Il quarto d’ora finale si sarebbe potuto evitare, ma la vittoria è di quelle che non fanno un plissé.