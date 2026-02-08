Brescia sotto tono e col freno a mano: pareggio deludente a Novara

S’è rischiato poco e s’è giocato ancora meno: difficile trovare in giro uno 0-0 più giusto di quello uscito dal prato fake di Novara. Tuttavia giusto non è sinonimo di buono, o positivo. Dopo la vittoria di personalità ed efficacia tattica con la Giana Erminio, le aspettative per la partita del «Piola» erano molto alte. E sono andate disattese.

Si può sempre vincere, perdere o pareggiare e quel che fa la differenza in sede di commenti, analisi e stati d’animo è sempre il come: sinceramente, portarsi via non tanto il risultato dunque, ma la partita senza colpo ferire o senza confessare di esserci rimasti un po’ male, è difficile. Tutto troppo senza sapore, colore, odore. Al limite del soporifero. Quella del Brescia è stata una partita tanto, troppo piatta. Con emozioni somministrate in quantità minime e nemmeno sempre con la squadra di Corini nei panni da protagonista.

Le occasioni

Eccole riassunte: al 24’ un filtrante di Ledonne a tagliare la difesa biancazzurra e a pescare Alberti che chiama Gori al grande intervento. Al 39’ una conclusione di Vido nata da una corta respinta di Cannavaro a trovare la deviazione provvidenziale di Khailoti e a salvare così il fuori causa Boseggia. Colui che all’andata, pur vittima di un tiro al bersaglio, aveva fatto lo show portando in braccio un puntone d’oro ai suoi. Colui che ieri è rimasto sostanzialmente inoperoso. Cosa non ha funzionato? Che i pareggiomani (a questo punto il conto sale a 16 «X» in 25 partite) del (mediocre) Novara si siano dimostrati una discreta rogna è fuor di dubbio. Che il campo sintetico possa averci messo del suo anche.

Serie C, gli scatti di Novara-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Prevedibilità e sterilità

Però, inevitabile vederla così quando a prescindere dalle tue condizioni non ottimali resti in potenza tanto più forte del tuo avversario, la lente non può che essere posizionata soprattutto sulle magagne di un Brescia lento, di conseguenza prevedibile e infine sterile. Nel palleggio al quale si è lungamente lasciato andare e poi nelle (non) conclusioni che si sono ridotte a restare inespresse, intrappolate nello sbaglio sistematico di ogni ultima scelta in un pomeriggio in cui c’è stata più casualità che altro: le intenzioni – che nessuno mette in dubbio ci siano state – non sono state canalizzate al meglio. I biancazzurri sono apparsi anche poco coraggiosi: di certo sono ancora lontani dall’essere la squadra predatoria che sogniamo in vista dei play off ai quali però occorre avvicinarsi dominando l’oggi.

I reparti

Di certo, è stata pagata la rigidità di un centrocampo che è rimasto il reparto più in sofferenza: l’assenza di Lamesta, tanto per cominciare, si è sentita moltissimo laddove né Balestrero né l’adattato De Maria sono riusciti a fare quadrato con De Francesco. Ne ha risentito tutto l’impianto, ne ha risentito là davanti anche la neo coppia Crespi-Vido che non ha mai potuto contare di rifornimenti: in più mettiamoci che nessuno dei due ha ancora la necessaria continuità. Crespi-Vido è stata la scelta più nuova di Corini che ha optato anche per un assetto che a sinistra aveva un difensore puro come Rizzo a innescare meccanismi di retroguardia a tratti a quattro.

L’avvio di partita era stato anche incoraggiante, tendente all’aggressività per quanto non sostenuta da qualità e precisione. Mancanze che hanno dato il «là» ai tentativi in contropiede del Novara. La cui carica ha indotto il Brescia a entrare in modalità più protettiva, a ragionare di più con la palla. A ragionare, ma fin troppo: senza riuscire a dare uno sfogo e a trovare le accelerate giuste per riuscire a spiazzare la difesa del Novara sempre in grado di piazzarsi. Dopo la prima grande occasione, i padroni di casa hanno dato ancora un paio di grattacapi prima che il Brescia riuscisse a scuotersi un poco in un finale di frazione appena più pimpante.

Zero scosse

Servirebbe un cambio passo, quello al quale tendenzialmente il Brescia ha abituato nei secondi tempi. Invece non accade nulla e, se possibile, il secondo tempo risulta ancora più noioso e spezzettato del primo. Si attendono le mosse di Corini. E invece Corini queste mosse le procrastina, non senza stupore, fin oltre al 70’ quando inserisce Cazzadori per l’ormai in calo Crespi e Fogliata per De Maria. È passata la mezz’ora quando fa la sua entrata anche Cisco.

Nessuno tra i subentrati (chiude il carosello Moretti per Armati) riesce a dare le carte per accendere una squadra giù di tono e stranamente monocorde che prova a giocarsi due jolly all’Fvs per due contatti in area con protagonisti Fogliata e Cisco. Finisce così, col secondo posto a rischio (oggi il Lecco se lo può riprendere) e con la sensazione di una squadra sulla quale è appeso il cartello «lavori in corso», come se una nuova stagione, su un nuovo percorso, dovesse iniziare proprio ora.