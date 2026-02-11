Il Brescia torna a vincere: 3-1 alla Virtus, secondo posto blindato
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Il Brescia ritrova i tre punti in casa battendo 3-1 la Virtus Verona grazie ad un primo tempo di qualità condito dal primo gol stagionale di Sorensen e dalla doppietta di Crespi. Vittoria che lascia gli uomini di Corini al secondo posto con due punti sul Lecco, a sua volta vincente a Gorgonzola con la Giana.
Tris nel primo tempo
In un Rigamonti che, in questa fredda infrasettimanale, fa registrare il più basso afflusso di pubblico stagionale, ci pensa Sorensen a scaldare subito la serata: è l’undicesimo quando il gigante danese incorna in rete il perfetto assist di De Francesco per l’1-0 Brescia. E se i gradi hanno bisogno di un altro ritocco, ecco Crespi, nove minuti dopo, ad alzarli ancora un po’ correggendo in rete il mancino da fuori di Rizzo per il 2-0.
Ancora freddino? E allora, ancora Crespi: è il 32’ quando l’attaccante romano piazza la doppietta personale con un gran tocco esterno sotto misura per il 3-0. E con il Brescia in totale controllo, finisce la prima frazione di gioco.
La gestione
La ripresa scorre sulla falsariga del primo tempo seppur Balestrero e compagni abbassino, comprensibilmente, i ritmi. La Virtus si fa vedere un paio di volte dalle parti di Gori che disinnesca le velleità degli scaligeri di ammorbidire il passivo. Ma è ancora il Brescia asfiorare il poker prima con Boci che con un gran sinistro dal limite chiama Sibi al volo in angolo, poi con De Francesco che colpisce il palo con un tiro-cross.
Segna Patanè
La Virtus il golletto però lo trova al minuto 76: botta di Mastour da fuori, ci arriva in tuffo Gori e Patanè è più lesto di Sorensen e piazza il tap in vincente. Brescia che si abbassa un po’ troppo nel finale lasciando campo agli ospiti, ma che controlla il doppio vantaggio e porta a casa la vittoria che lo lascia al secondo posto in classifica. Ora, la trasferta di Crema contro la Pergolettese nel posticipo di lunedì sera per proseguire la striscia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.