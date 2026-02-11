Il Brescia torna a vincere: 3-1 alla Virtus, secondo posto blindato

Il Brescia ritrova i tre punti in casa battendo 3-1 la Virtus Verona grazie ad un primo tempo di qualità condito dal primo gol stagionale di Sorensen e dalla doppietta di Crespi. Vittoria che lascia gli uomini di Corini al secondo posto con due punti sul Lecco, a sua volta vincente a Gorgonzola con la Giana.

Tris nel primo tempo

In un Rigamonti che, in questa fredda infrasettimanale, fa registrare il più basso afflusso di pubblico stagionale, ci pensa Sorensen a scaldare subito la serata: è l’undicesimo quando il gigante danese incorna in rete il perfetto assist di De Francesco per l’1-0 Brescia. E se i gradi hanno bisogno di un altro ritocco, ecco Crespi, nove minuti dopo, ad alzarli ancora un po’ correggendo in rete il mancino da fuori di Rizzo per il 2-0.

Ancora freddino? E allora, ancora Crespi: è il 32’ quando l’attaccante romano piazza la doppietta personale con un gran tocco esterno sotto misura per il 3-0. E con il Brescia in totale controllo, finisce la prima frazione di gioco.

La gestione

La ripresa scorre sulla falsariga del primo tempo seppur Balestrero e compagni abbassino, comprensibilmente, i ritmi. La Virtus si fa vedere un paio di volte dalle parti di Gori che disinnesca le velleità degli scaligeri di ammorbidire il passivo. Ma è ancora il Brescia a sfiorare il poker prima con Boci che con un gran sinistro dal limite chiama Sibi al volo in angolo, poi con De Francesco che colpisce il palo con un tiro-cross.

Segna Patanè

La Virtus il golletto però lo trova al minuto 76: botta di Mastour da fuori, ci arriva in tuffo Gori e Patanè è più lesto di Sorensen e piazza il tap in vincente. Brescia che si abbassa un po’ troppo nel finale lasciando campo agli ospiti, ma che controlla il doppio vantaggio e porta a casa la vittoria che lo lascia al secondo posto in classifica. Ora, la trasferta di Crema contro la Pergolettese nel posticipo di lunedì sera per proseguire la striscia.