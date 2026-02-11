Crespi, uno-due letale. Lamesta è ovunque: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia torna a vincere al Rigamonti: il 3-1 sulla Virtus Verona consente ai biancazzurri di ripartire dopo il passo falso di Novara, e soprattutto di difendere il secondo posto dagli assalti del Lecco. Di seguito le pagelle.

6 – Stefano Gori

Prima del gol l’aveva sollecitato solo Gatti, con un destro centrale e deboluccio. Non ha colpe, perché si distende bene sulla botta di Mastour: la respinta di Patanè non si prende.

6.5 – Luigi Silvestri

In difesa addenta un boccone soffice: escluse un paio di uscite avventurose della Virtus, gli è sufficiente amministrare. Si toglie anche lo sfizio di un assist, piuttosto casuale, per il secondo gol di Crespi: Munaretti va a vuoto e il pallone gli rimbalza sui piedi. Dal 27’ Lorenzo Moretti (6) Attenzione sempre sopra la soglia, buon impatto.

6.5 – Frederik Sorensen

Dei tre centrali titolari in questo infrasettimanale era l’unico ancora a secco. Si rimette al passo con un colpo di testa da manuale delle inzuccate: la palla messa da De Francesco profuma già di gol, ma poi bisogna farlo. E lui esegue con angelica perfezione. Poco reattivo sul gol della bandiera di Patanè, che sbuca alle sue spalle.

6.5 – Alberto Rizzo

Torna nell’habitat naturale e, sarà un caso, contribuisce meglio allo sviluppo partendo qualche metro più indietro. Assist involontario per Crespi, che ha origine da un suo sinistro sporcato dai venticinque metri.

7 – Manuel Marras

Sulla sua utilità tattica aveva già sbriciolato tutti i dubbi, stavolta aggiunge un pezzettino: molto più coinvolto in costruzione, ben più caustico rispetto ai precedenti. Corini sa di avere per le mani un’arma potenzialmente letale: in quella terra di mezzo tra fascia e interno del campo nessuno sa incidere più di lui. Dal 27’ st Andrea Cisco (6) Una chiusura difensiva nel finale che vale più delle sparute scorrazzate sulla fascia.

6 – Davide Balestrero

Continuità nelle giocate che pongono questa prestazione un paio di gradini sopra quella di una settimana fa. Dal 33’ st Riccardo Fogliata (6) Ordinato dopo l’ingresso: tanto basta per portare a casa la sufficienza piena.

7 – Alberto De Francesco

Tutt’altra storia rispetto a Novara. Lo si capisce da subito: la botta dal limite al 2’ è l’anticamera della giocata che incorona la sua gara. L’assist per Sorensen è una pennellata d’autore nell’aria umidiccia del Rigamonti: quel pallone va solo spinto in porta. Colpisce anche un palo con un cross affilatissimo.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Virtus Verona

7 – Alessandro Lamesta

La serata amplifica i rimpianti per la sua assenza (ingiusta) col Novara: uno stantuffo che fa su e giù come se fosse la cosa più naturale del mondo, tradendo a mala pena un afflato di stanchezza. Qualità più quantità danno come risultato uno degli insostituibili di questa squadra. L’equazione è ben nota a Corini. Dal 33’ st Vincent De Maria (6) Si muove ancora da mezzala, badando al sodo.

6.5 – Brayan Boci

Più bloccato rispetto a Marras: è il gioco delle coppie (in questo caso d’esterni) e soprattutto dei sacri equilibri coriniani. Poi l’ex Reggiana esce dal campo e lui si scopre un po’, sfiorando anche il gol con una bella volée. Gara di grande applicazione, globalmente.

6 – Denis Cazzadori

Il passo più compassato è una comprensibile conseguenza dell’incessante logorio degli ultimi mesi. Ha spinto oltre il limite, ora è naturale che paghi. Al netto di questo, è tutto fuorché un corpo estraneo: partecipa e cerca anche la conclusione. Gli manca lucidità: tornerà.

7.5 – Valerio Crespi

Il primo gol vero col Brescia (a Gorgonzola la Lega gli aveva attribuito un’evidente autorete del portiere) è da nove purissimo: deviazione d’istinto che corregge in rete un tiro di Rizzo. Una dozzina di minuti più tardi arriva anche il secondo, pure questo da rapace. Dal 39’ st Mattia Valente sv.