Ma che freddo fa: il Renate gela il Brescia, sconfitta pesante

È il male, è la botta ed è anche il livido che lascia: perché adesso la classifica conta: il rischio è di scivolare a -4 dal secondo posto. Abbiamo iniziato dalle conseguenze della sconfitta – la quarta su quattro in casa, la prima del corso Corini – che l’Union Brescia ha rimediato dal Renate, quasi per prendere tempo e guadagnare qualche riga nell’attesa di trovare una spiegazione a un harakiri inatteso.

Harakiri: perché pur pronti a mettere in conto che quello di ieri sarebbe potuto essere un pomeriggio complicato, allo svolgimento dei primi fatti della partita non si intravedevano i presupposti per immaginare quella che non è stata una disfatta, ma un po’ nella percezione sì.

Il Rigamonti, che ieri era mezzo vuoto (oltre 8.000 le presenze ufficiali, meno di 5.000 quelle reali) e che ha restituito l’immagine di un ritorno al passato, non ne vuol sapere di diventare un fortino come si deve. È ancora terra di conquista come, prima di ieri, lo era già stato per Arzignano, Alcione, e Lumezzane.

Le considerazioni

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Renate - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Onore al Renate per la partita di grande livello difensivo e di altrettanto grandi cinismo e d’esperienza che ha disputato, ma un grazie grande come una casa, la squadra di Foschi lo deve rendere al Brescia stesso che a complicarsi la vita è sempre bravissimo da sé. C’è di tutto nel frullato di amarezza che siamo stati costretti a ingurgitare: dabbenaggine in occasione dei due gol – uno da corner e uno su rigore – incassati, leggerezze, errori di mira, sfortuna, la bravura del portiere ospite, giocatori fuori condizione, un arbitro che ha lasciato «picchiare» e qualche scelta che si può discutere.

Le scelte

A partire da quella di non aver osato a buttare subito nella mischia l’ultimissimo arrivato Valerio Crespi, che pur calato da Marte (all’attivo aveva solo la rifinitura) avrebbe potuto contribuire a dare una consistenza diversa al Brescia del primo tempo che per parte della frazione – quella successiva al gol dello svantaggio – ha espresso un calcio qualitativo, confortante in prospettiva, ma non efficace. Questo, è il senno del poi che bussa alla nostra porta. Dopo aver visto i biancazzurri andare sotto al 25’ per un gol da angolo regalato (tutto è iniziato da una svista di De Maria) e finalizzato da Delcarro con uno stop di petto al quale ha fatto seguire una stoccata letale. Inutili le proteste del Brescia a sottolineare un possibile fallo su Armati.

Fino a lì, a ogni modo, non c’era stato nessun cattivo pensiero sul fatto che sarebbe potuta finire male. La squadra di Corini era stata infatti sempre in controllo. Forse, contro una squadra che sa il fatto suo e che conosce l’arte dell’episodio, fin troppo. A mancare, la forza dell’affondo in una gara approcciata, come da ultima tendenza, con prudenza. Un atteggiamento «in protezione» date le continue e necessarie azioni di maquillage per coprire le assenze di turno che nello specifico in questo caso riguardavano la difesa. Patito il colpo, di buono il Brescia ha avuto una reazione come detto di qualità, ma anche quantità: nello specifico di palle gol. Grosse grosse quelle toccate a Lamesta, Valente (clamoroso palo di testa), Armati e Marras.

La ripresa

Ti aspetti nella ripresa un Brescia finalmente pungente come in coda al primo tempo. Corini decide che il tempo giusto per dare un input a un centrocampo poco dinamico e a un attacco troppo leggero, arriva al 7’ quando entra Mercati e fa il suo debutto Crespi. C’è profumo di scossa. Sovrastato però dalla puzza di guaio grande che si materializza al quarto d’ora quando Calì spiazza Gori su rigore concesso per un’ingenuità di Silvestri (nervosissimo) che strattona platealmente Anelli. Lo 0-2 stavolta picchia nella testa dei Corini’s che impiegano troppo per radunare le idee.

Tanto è vero che rischiano il tris: Anelli grazia Gori sulla respinta di una conclusione di Karlsson. È l’ultimo squillo offensivo degli ospiti che non lesinano in cattive maniere, ma che non perdono mai ordine – nemmeno quando al 33’ restano in dieci per la cacciata di Anelli – pur nel disordine che il Brescia crea in un tutt’avanti (dentro contemporaneamente Crespi, Vido, Cisco, Marras, Giani e con De Maria in difesa) che produce occasioni a ripetizione. La più grande di Crespi, di testa, sul quale la risposta di Nobile è ancora più grande. A forza di dai il Brescia la riapre, ma quando ormai è tardi, al 91’: scivolata di Balestrero a raccoglier palla da respinta su diagonale di Giani. Da lì ad arrivare al 97’ un altro paio di chances. Soprattutto però, tanti mea culpa.