Brescia, ecco Crespi: «Union ambiziosa, io mi sento cresciuto»

Dopo la fumata bianca delle scorse ore, è arrivata anche l’ufficialità: Valerio Crespi è un nuovo giocatore dell’Union Brescia. L’attaccante arriva dall’Avellino in prestito con diritto di riscatto, fissato a meno di 400mila euro. Indosserà la maglia numero 99: «È la data di nascita di mio fratello, spero mi porti bene», racconta ai canali ufficiali del club.

«Conoscevo già il direttore e molti dei ragazzi che sono qui, e questo ha certamente influito – prosegue –. Oltre a questo, mi hanno convinto le ambizioni di questa società».

Caratteristiche ed esperienza

Crespi giura di sentirsi «molto cresciuto a livello di personalità rispetto agli anni scorsi». Merito anche della breve esperienza in cadetteria con l’Avellino: «In B ci sono molta più qualità e intensità, anche se negli ultimi anni in C il livello si è alzato parecchio».

Il classe 2004 si definisce «un calciatore ancora da scoprire», ma sa di «poter dare molto a questa squadra»: «Il miglior consiglio mi è stato dato dal mio procuratore: a volte m’intestardisco perché voglio fare gol, lui invece mi suggerisce sempre di giocare con serenità».