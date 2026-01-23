Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, ecco Crespi: «Union ambiziosa, io mi sento cresciuto»

Luca Chiarini
Prime dichiarazioni ai canali ufficiali del centravanti: «Ho scelto il 99 per mio fratello, sono un calciatore ancora da scoprire»
Valerio Crespi - Media house Union Brescia
Valerio Crespi - Media house Union Brescia
AA

Dopo la fumata bianca delle scorse ore, è arrivata anche l’ufficialità: Valerio Crespi è un nuovo giocatore dell’Union Brescia. L’attaccante arriva dall’Avellino in prestito con diritto di riscatto, fissato a meno di 400mila euro. Indosserà la maglia numero 99: «È la data di nascita di mio fratello, spero mi porti bene», racconta ai canali ufficiali del club.

«Conoscevo già il direttore e molti dei ragazzi che sono qui, e questo ha certamente influito – prosegue –. Oltre a questo, mi hanno convinto le ambizioni di questa società».

Caratteristiche ed esperienza

Crespi giura di sentirsi «molto cresciuto a livello di personalità rispetto agli anni scorsi». Merito anche della breve esperienza in cadetteria con l’Avellino: «In B ci sono molta più qualità e intensità, anche se negli ultimi anni in C il livello si è alzato parecchio».

Il classe 2004 si definisce «un calciatore ancora da scoprire», ma sa di «poter dare molto a questa squadra»: «Il miglior consiglio mi è stato dato dal mio procuratore: a volte m’intestardisco perché voglio fare gol, lui invece mi suggerisce sempre di giocare con serenità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaValerio Crespiserie CBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario