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Cosa significa per il Brescia la sfida col Cittadella? Di’ la tua

Partita decisiva per le sorti del campionato e per il futuro di Corini, o sono discorsi prematuri? Esprimi qui la tua opinione
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La sconfitta con la Giana Erminio ha fatto scivolare a meno otto dalla vetta l’Union Brescia. Che ora si trova di fronte a una sfida particolarmente importante per le sorti del proprio campionato: al Rigamonti, domani pomeriggio (fischio d’inizio alle 17.30), arriva proprio il Cittadella. Uno scontro diretto che potrebbe rimettere in corsa la squadra di Corini, farla sprofondare ancora più in basso, o mantenere immutate le distanze.

«Non so se vinceremo, ma sono convinto che faremo una grande partita», ha detto ieri in conferenza il tecnico di Bagnolo Mella. Sotto la lente, in questo momento, c’è soprattutto lui. Eugenio si gioca molto in questa partita. Tanto che, in caso di risultato negativo, non si escludono ribaltoni in panchina.

Che significato ha, secondo voi, questa sfida? Fateci sapere la vostra qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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