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Il Brescia cerca continuità: due vittorie di fila mancano da troppo

In campionato la «doppietta» non arriva da inizio stagione. Nelle ultime cinque, inoltre, l’Union ha fatto registrare un solo clean sheet
Fabrizio Zanolini
Eugenio Corini, tecnico del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, tecnico del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

In un famoso film del 2006 di Gabriele Muccino, «La ricerca della felicità», Will Smith lotta con tutte le sue forze per ottenere un posto di lavoro che garantirebbe un futuro migliore a lui e suo figlio. La ricerca della felicità in casa Brescia è invece legata al raggiungimento di due piccoli traguardi, fondamentali per arrivare al macro obiettivo finale: continuità e solidità.

Il primo

Balestrero e compagni non hanno più vinto due partite di fila dal trittico d’inizio campionato. I successi casalinghi con Carpi e Desenzano, intervallati dal primo bottino pieno esterno in quel di Crema con la Pergolettese firmato Sina all’ultimo respiro, rappresentano al momento l’unico filotto da 3 punti a match degli uomini di Corini. Da allora, ogni singola vittoria non è stata più bissata nella giornata successiva. Dopo il secondo blitz da viaggio con l’Alcione, è infatti arrivato il pari interno con le Dolomiti Bellunesi; così come dopo il 2-0 a Mompiano contro la Pro Vercelli è addirittura arrivata la prima, ed unica fin qui, sconfitta con la Giana Erminio.

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La vitale vittoria nello scontro diretto con il Cittadella può e deve rappresentare una svolta sotto l’aspetto della continuità. Che in C, e per una squadra come il Brescia, vuol dire infilare più vittorie possibili di fila. Condizione essenziale anche per accorciare ulteriormente il gap con il primo posto. «Dobbiamo capire che è fondamentale, d’ora in poi, andare su certi campi a battere i pugni per non lasciare altri punti per strada» ha affermato Corini nel dopogara di Coppa, parlando della sfida di domani (ore 12.30) con la Folgore Caratese. E farlo, vorrebbe dire trovare quella continuità che manca da 8 giornate.

Il secondo

Così come primario è ritrovare quella solidità difensiva evaporata nelle ultime settimane. Sei gol subìti nelle ultime cinque non rappresentano, per un reparto (e nello specifico, una fase difensiva) quadrato come quello biancazzurro, numeri consoni. Con Dolomiti (1-1), Lecco (2-2), Giana (2-1) e Cittadella (2-1) l’inviolabilità della porta è stata una chimera; solo nel 2-0 alla Pro Vercelli il Brescia ha trovato il clean sheet. Aspetto che anche nella scorsa (seppur sfortunata) stagione era stato il fiore all’occhiello. Blindare la difesa non significa automaticamente garantirsi un bottino più ricco di punti, ma è chiaro che una solidità maggiore non costringerebbe l’attacco ad un surplus di lavoro.

I rientri

Attacco, che lo ricordiamo, è ancora orfano del suo bomber principale, Crespi, ma che sta recuperando petali della sua corolla: Spagnoli è abile e arruolabile dopo lo stop con il Cittadella, Marras sta mettendo minutaggio nelle gambe e il suo ritorno al top è troppo importante nell’economia del gioco di Corini. Che insegue continuità e solidità. Già dalla sfida di domani all’ora di pranzo.

Da ieri, intanto, Stefano Medioli non ricopre più l’incarico di Dg del club biancazzurro. L’addio era scritto già dalla primavera scorsa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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