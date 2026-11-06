Silvestri ci mette la testa, Rizzo Pinna i piedi: le pagelle del Brescia

Vittoria fondamentale per l’Union Brescia, che batte in rimonta l’Arzignano e vola momentaneamente a meno due dal Cittadella: decide la doppietta di Rizzo Pinna, il migliore in campo per i biancazzurri. Di seguito le pagelle.
6 – Stefano Gori
Un tempo da spettatore, poi Nanni sbuca dalla voragine aperta da Sina e lo punisce. Non può farci granché, esattamente come sull’invenzione di Lakti.
5 – Samuele Sina
Lettura pessima sull’infilata di Milillo: si posiziona male con il corpo e affonda in ritardo il tackle. A quel punto il buco è servito. Non il miglior modo di festeggiare la seconda convocazione in Nazionale: Corini non l’avrà con l’AlbinoLeffe.
7 – Luigi Silvestri
Il modo in cui guida la linea è autorevole. C’è sempre di mezzo la sua testa: dopo il gol col Cittadella, porta a casa il rigore del 3-2 al prezzo di un calcione in pieno volto. In questo momento è l’uomo più decisivo insieme a Rizzo Pinna.
6 – Alberto Rizzo
Ordinato e attento. Il solito Rizzo. Nell’assedio finale fa praticamente la mezzala: accompagna e tocca tanti palloni sulla trequarti dell’Arzignano.
6.5 – Tiago Casasola
Traversa sfortunata nel primo tempo. Scioglie la gamba nella ripresa: l’impeto bresciano dopo il 2-1 dell’Arzignano è espressione anche delle sue folate sulla destra.
7 – Alessandro Mallamo
Moto perpetuo, su e giù per il campo. Il gol è il giusto premio per la sua generosità: ha il merito di crederci più di tutti e raccoglie i frutti con la capocciata sulla linea di porta. Dal 39’ st Davide Balestrero s.v.
6 – Marco Frigerio
Vederlo vertice basso fa quasi effetto: finora l’avevamo conosciuto soltanto come incursore. È un vice Mercati all’altezza, sia per doti fisiche che per interpretazione del ruolo. Offre una gran palla a Marras, che spreca di testa. È però da un suo contrasto perso con Moretti che scaturisce l’1-1 di Nanni. Dal 29’ st Alessandro Lamesta (6): buona attitudine, porta energia.
8 – Andrea Rizzo Pinna
Entra nel gol di Mallamo con il destro secco che costringe al miracolo Vannucchi. C’è pure una deviazione a renderlo ancor più velenoso. La punizione è un’altra gemma, dopo quella col Cittadella. E su quel rigore servono tonnellate di freddezza.
5.5 – Vincent De Maria
Sbatte sul muro di gomma dell’Arzignano: mai un’iniziativa degna di nota in attacco. E sul raddoppio avversario Lakti gli scivola alle spalle. Serata no. Dal 29’ st Brayan Boci (6): spinge, e qualche volta sfonda. Batte l’angolo da cui ha origine il rigore.
6 – Manuel Marras
Quando c’è lui in campo il Brescia dà sempre l’impressione di essere più pericoloso. Un po’ di ruggine c’è ancora, lo s’intuisce da qualche giocata troppo grezza in rapporto alle sue qualità. Peccato per quel colpo di testa alto, che avrebbe messo la gara su tutt’altri binari. Dal 22’ st Davide Di Molfetta (6): iniezione di qualità utile per gli ultimi assalti.
5.5 – Jacopo Pellegrini
Partenza promettente, poi la partita prende una piega strana e lui finisce per accartocciarsi su sé stesso. Veniva da due ottime prove, stavolta si nasconde un po’ troppo. Dal 22’ Alberto Spagnoli (6): non morde, ma il Brescia si appoggia a lui per mettere alle corde l’Arzignano.