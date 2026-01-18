Brescia a Vercelli per il pokerissimo: Marras può partire dal 1’

Il senso del Brescia per le trasferte: un vizio da cercare di non smettere mai. A maggior ragione se chi ronza attorno ai Corini’s è molto più che credibili nelle proprie intenzioni e ambizioni. Per farla breve, c’è subito da (tentare di) operare un controsorpasso al Lecco che si è presentato a casa della Dolomiti Bellunesi in versione deluxe.

L’eccezionale rendimento del periodo, non basta infatti al Brescia per pensare di prendersi una pausa, nemmeno piccola: è la condanna di chi strada facendo si è ritrovato nel ruolo dell’inseguitore per via di taluni inciampi, perlopiù evitabili. E adesso, siamo (già) in una fase in cui (anche) la classifica conta.

Leggi anche Brescia di ferro fuori casa: unica imbattuta con Vicenza e Milan

Lo stato di forma

Come arrivano Balestrero e soci alla sfida odierna contro la «strana» Pro Vercelli e al domicilio della squadra bianconera? Intanto sulla scia di quattro vittorie consecutive costruite sopra uno strapotere mentale. E poi, con due frecce – Marras con Lamesta – in più all’arco e un paio di recuperi di rilievo a centrocampo.

Una squadra che ha nascosto la propria emergenza e le proprie mancanze sotto l’ombrellone dei risultati e che ora inizia a riprendere «colore» al di là degli immancabili intoppi e acciacchi di routine. Quindi come arrivano a oggi Balestrero e soci? Meglio che non nelle ultime «puntate». Resta tuttavia sempre il tema dei buchi in attacco e il dover rimanere aggrappati ai quadricipiti e al cuore dell’incredibile Cazzadori.

Denis Cazzadori, la sorpresa stagionale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

I fatti

Nel frattempo, al «fact cecking» come si definisce oggi la verifica dei fatti in rapporto alle promesse, la società ne esce molto bene: notevole il colpo Marras, interessante l’innesto dell’impronosticato Lamesta. Rispetto al quale ci si fida di numeri, referenze e conoscenza della categoria come delle proprie tasche del diesse Ferretti che già avuto ragione su Cazzadori.

Inoltre, il rinforzo di categoria e «intragirone» è una prova aggiuntiva del fatto che Corini si è totalmente calato nella categoria e nei parametri che la stessa richiede: non necessariamente servono grandi nomi, a volte serve «solo» gente funzionale. Corini la C la sta re imparando sul campo: il fatto che si sia fidato del suo ds, peraltro molto giovane, e abbia accettato di valutare per poi approvare con soddisfazione un ex Giana, è sintomo di umiltà vera. Ma ci sarà tempo, a mercato chiuso e a debutti avvenuti, per tirare le somme di mercato.

L’avversaria

Non ci siamo scordati di aver definito «strana» – poche righe più su – la Pro Vercelli. Onesta e consolidata formazione di metà classifica, dal rispettabilissimo rendimento casalingo (è il quarto), ma attualmente dia risultati in calo (solo una vittoria, con la quasi derelitta Pro Patria, nelle ultime 6) oltre che capace anche di crolli verticali.

Come è accaduto solo tre gare fa, proprio al «Piola» con l’Arzignano: 0-5. Un risultato che ricorda quello della terza d’andata al Rigamonti, ma a parti invertite: 5-0 per il Brescia. Il ricordo di un pokerissimo (dei 5 marcatori di allora oggi «resiste» solo Mercati, recuperato al volo per la panchina) per provare a calarne un altro. Per mantenere l’imbattibilità fuori casa, per tornare secondi. Per fare il Brescia.

Ultime di formazione

(di Fabrizio Zanolini)

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Ventidue i convocati: in lista anche i due nuovi arrivi, oltre ai recuperati De Francesco e Mercati. In dubbio Silvestri per un affaticamento muscolare, pronto Armati sulla destra dei tre (Sorensen e Rizzo a completare la linea) davanti a Gori. Probabile esordio di Marras dal 1’ a destra (Cisco arma in corsa) con Boci all’opposto; Balestrero e De Maria interni con De Francesco play. Davanti, la coppia Cazzadori-Valente. Attesi un migliaio di tifosi del Brescia.