Brescia, ecco Marras: «Più felice con un assist che con un gol»

Luca Chiarini
Il nuovo esterno biancazzurro ai canali ufficiali: «Qui per il progetto e per la piazza». Indosserà la maglia numero 93, oggi il primo allenamento sul campo
Ora c’è anche l’ufficialità: Manuel Marras è un nuovo giocatore dell’Union Brescia. Contratto fino al 2028 per l’esterno, che ha scelto la maglia numero 93: «Il consiglio me l’ha dato mia moglie, non potevo fare altro che seguirlo», racconta con un sorriso ai canali ufficiali del club.

Le caratteristiche

L’ex Reggiana si descrive così dal punto di vista tecnico: «Sono un giocatore generoso, do tutto per la maglia. Negli anni mi sono evoluto e so ricoprire diverse posizioni in campo. Mi piace più servire un assist che segnare un gol. Ho iniziato la mia carriera da trequartista, poi sono passato a fare l’esterno alto e quello basso, a volte ho giocato anche da terzino. Posso fare tutta la fascia e giocare anche dentro il campo».

Le ambizioni

Marras porta «tanta esperienza tra B e C», è convinto di «poter dare tanto a livello umano e calcistico, soprattutto ai giovani». A convincerlo sono stati «il progetto, l’ambizione della società e la piazza, che non ha bisogno di presentazioni. In questo momento della mia carriera avevo bisogno di questi stimoli», giura il classe ‘93.

Nel pomeriggio Marras sosterrà il primo allenamento sul campo con i suoi nuovi compagni. Non è da escludere un suo impiego già questa domenica contro la Pro Vercelli: la decisione finale spetterà a Corini.

