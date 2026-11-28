Eugenio Corini attinge a tutto il proprio pragmatismo per analizzare il pareggio con l’Ospitaletto: «Per noi è un ottimo punto». Il succo è questo. E le ragioni sono da ascrivere in egual misura al suo Brescia e all’avversaria: «Noi non eravamo al meglio, venivamo da una settimana particolare. C’è da dire che loro hanno fatto un’ottima partita. Ho fatto i miei più sinceri complimenti a Quaresmini».
La classifica
Sta di fatto che l’Union, con questa frenata, rischia di dover salutare già la vetta. Domani il Trento affronta l’Arzignano e ha l’occasione di mettere la freccia: «Ma per noi la classifica non è un tema in questo momento – taglia corto il tecnico –. Sei partite fa chiunque avrebbe firmato per raccogliere cinque vittorie e un pareggio. Abbiamo tutto per arrivare in fondo, ma dobbiamo fare un metro alla volta».
I singoli
Non è stata una serata brillantissima per alcuni dei totem di questa squadra. Su tutti Crespi e Rizzo Pinna. Corini ha una spiegazione: «Abbiamo un po’ gestito in settimana Valerio, ma è il nostro bomber ed era giusto dargli una maglia da titolare. Ha fatto 70’ buoni, è chiaro che debba migliorare la propria condizione. Quanto ad Andrea, ricordo a tutti che gestisce da qualche tempo un problemino. Come sempre è generoso, anche nelle difficoltà si fa sempre trovare».
Il protagonista
Se l’Union è rimasta a galla, anche in quel caotico finale, lo si deve in gran parte a Stefano Gori. Che elegge così la propria parata migliore: «Quella doppia, prima d’avanbraccio e poi a due mani. Non ho visto partire il pallone, che è sbucato all’ultimo». L’unica sbavatura su Gualandris, senza conseguenze, ha questa genesi: «Un’incomprensione tra me, Rizzo e Boci. Col senno di poi quel pallone sarebbe dovuto finire in tribuna (ride, ndr)».
La frenata di stasera non sposta, secondo Gori, il giudizio sulla rincorsa di queste ultime settimane: «Dopo la sconfitta di Gorgonzola abbiamo cementato la nostra coesione. Ci siamo resi conto che potevamo contare soltanto su noi stessi. Come dice Corini, la classifica in questo momento non conta. Mi darebbe più fastidio restare sempre in vetta e non vincere alla fine».