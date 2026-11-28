Corini: «Non eravamo al meglio, ottimo punto. La classifica non conta»

Il tecnico del Brescia dopo lo 0-0 con l’Ospitaletto: «Abbiamo tutto per arrivare in fondo, per noi è stata una settimana particolare». Gori: «La parata doppia è stata la più difficile, dopo il ko di Gorgonzola ci siamo uniti»

Luca Chiarini Giornalista 28 novembre 2026 2 ' di lettura