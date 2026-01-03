L’Ospitaletto sfida il Lecco senza paura e con fiducia

Rispetto per tutti, paura di nessuno. Con questo spirito l’Ospitaletto si appresta ad affrontare il nuovo anno. Archiviata la sosta per le festività, la squadra guidata da Andrea Quaresmini torna in campo oggi, alle 17.30, al Corioni, per sfidare il Lecco, nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. Un impegno tutt’altro che semplice contro una delle big del campionato, ma è proprio contro le squadre di vertice che gli orange hanno spesso saputo esaltarsi nel corso dell’andata, trovando energie extra e strappando due pareggi di grande valore contro Union Brescia e Vicenza.

La distanza

La classifica racconta una distanza significativa tra le due formazioni. Sono infatti 15 i punti che separano le due squadre. Il Lecco si presenta al match forte dei 37 punti conquistati, che valgono il secondo posto in graduatoria, a dodici lunghezze dalla capolista Vicenza. I franciacortini, invece, grazie a un mini filotto di quattro risultati utili consecutivi maturato sul finire del 2025 – impreziosito dai due successi in serie contro Pro Vercelli e Novara – hanno cambiato passo, trovato costanza e chiudendo il girone d’andata al dodicesimo posto con 22 punti.

Serie C, gli scatti di Novara-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari

Le parole

«Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte – ha affermato Quaresmini –. Avevamo già intravisto la loro completezza sia in coppa sia in campionato (all’andata finì 2-1 per il Lecco, ndr). Hanno struttura, qualità, sono ben allenati e vantano individualità di rilievo. Li rispettiamo, ma siamo altrettanto consapevoli delle nostre qualità, di quello che possiamo proporre e di ciò che siamo in grado di fare. Vogliamo iniziare il girone di ritorno in maniera positiva, anche se ci attendono due gare proibitive, contro Lecco e Vicenza, al prossimo turno».

Dal campo

Sul fronte formazione non sono attesi stravolgimenti rispetto all’undici che si è imposto con autorità per 3-0 al Piola di Novara. In porta confermato Sonzogni, con il neoacquisto Cortese – presentato ieri – in panchina. In difesa, vista l’assenza di Possenti, ancora alle prese con un problema muscolare che lo ha già tenuto fuori nelle ultime gare del 2025, la linea arretrata dovrebbe essere composta da Gualandris, Nessi, Sina e Sinn. A centrocampo è certa la presenza di capitan Panatti.

Al suo fianco dovrebbe agire nuovamente Ievoli, con Guarneri e Messaggi sugli esterni. In attacco, confermata la coppia Gobbi-Bertoli. Oltre a Cortese, in panchina ci saranno anche i nuovi volti Maffioletti – ufficializzato ieri – e, se verrà completato l’iter burocratico in tempo, Maucci. «Mi sono sembrati in ottime condizioni fisiche – ha concluso il tecnico – e sono sicuro che potranno darci una mano. Mondini, inoltre, rientrerà in gruppo dopo aver svolto l’intera settimana di lavoro. Non avremo ancora a disposizione Possenti, per lui servirà ancora un po’ di tempo in quanto il problema fisico non è stato ancora del tutto risolto».