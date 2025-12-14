L’Ospitaletto torna a vincere dopo quattro gare: 2-0 alla Pro Vercelli

Con il cuore, con l’orgoglio, con la voglia di dimostrare qualcosa di davvero importante. Quarantuno giorni (e quattro gare) dopo, l’Ospitaletto torna a sorridere. Nell’ultimo match del 2025 davanti al proprio pubblico, gli orange superano con pieno merito la Pro Vercelli per 2-0 grazie alle reti di Guarneri e Messaggi. Una vittoria che serviva come il pane e che porta la squadra di Quaresmini a quota 19 punti in classifica.

Subito Guarneri

Il primo tempo è tutto di marca Ospitaletto. Gli orange – scesi in campo con il completo total black – approcciano la gara nel modo migliore: intensità alta, grande aggressività e qualità nei fraseggi. Insieme a quello visto nel derby con il Brescia, è senza dubbio il miglior primo tempo stagionale dei franciacortini. Bastano 11 minuti per sbloccare il risultato: Messaggi pennella un traversone velenoso dalla sinistra che Gobbi lascia sfilare, la palla arriva sul destro di Guarneri che, con l’esterno, infila Livieri nell’angolino.

Il rigore revocato

Dopo il vantaggio la pressione non cala, anzi aumenta. Da una ripartenza fulminea nasce l’episodio del 18’: Guarneri lancia Bertoli verso la porta, il numero 99 salta Livieri e viene steso. L’arbitro Cappai assegna il calcio di rigore, ma dopo il richiamo alla revisione Fvs dalla panchina piemontese cambia incredibilmente decisione e revoca la massima punizione.

Una scelta che fa infuriare la panchina dell’Ospitaletto e che costa l’espulsione al team manager Andrea Musso, reo di proteste forse troppo accese. Nemmeno l’episodio discusso spegne però l’inerzia dei padroni di casa, che riprendono subito a macinare gioco mettendo alle corde una Pro Vercelli sottotono. Solo nel finale di tempo gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma la retroguardia franciacortina chiude ogni spazio. All’intervallo è 1-0, risultato più che meritato.

Il raddoppio

Nella ripresa la Pro Vercelli rientra in campo con tutt’altro piglio e prova a schiacciare l’Ospitaletto, che però non arretra di un centimetro. La difesa vive una serata di grazia: Nessi e Sina guidano il reparto respingendo ogni tentativo ospite. Al 38’, alla prima vera occasione del secondo tempo, arriva il colpo del ko. Ievoli entra in area e colpisce il palo, sulla ribattuta al limite arriva Messaggi che calcia di prima intenzione e trova l’angolino.

È il primo gol stagionale per il numero 7, un gol pesantissimo, di quelli che ridanno fiducia e morale. Finisce 2-0 e al Corioni si torna veramente a sorridere. Ora la testa va subito al prossimo impegno: domenica alle 17.30 l’Ospitaletto sarà atteso dalla trasferta con il Novara.