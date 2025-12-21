Serie C, l’Ospitaletto chiude il 2025 a Novara: la diretta

Chiudere un 2025 magico nel migliore dei modi e dare continuità a una striscia di risultati positivi che dura da tre settimane. Con questo obiettivo l’Ospitaletto scende in campo oggi alle 17.30 allo stadio Silvio Piola di Novara, per l’ultimo turno del girone d’andata di serie C. I franciacortini arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria per 2-0 contro la Pro Vercelli, successo che ha portato la squadra di Quaresmini a quota 19 punti in classifica.

L’obiettivo è chiaro: fare bottino pieno e allungare ulteriormente il momento positivo, sfruttando anche le difficoltà del Novara, alle prese con infortuni e squalifiche pesanti. I piemontesi si presentano alla sfida con 21 punti, appena due in più dell’Ospitaletto, e con un dato statistico curioso: sono la squadra che ha pareggiato di più tra le 59 della C, ben 12 volte, a fronte di tre vittorie e tre sconfitte.

Anche nell’ultima giornata il gruppo di Zanchetta non è riuscito infatti a difendere il doppio vantaggio maturato nel primo tempo a Cittadella, facendosi poi raggiungere sul 2-2 nella ripresa. In casa Ospitaletto, Quaresmini dovrà ancora fare a meno di Possenti e di Mondini. Per quest’ultimo inizia però a intravedersi la luce in fondo al tunnel. Il rientro del centrocampista è infatti atteso per l’inizio di gennaio.

Tra i pali spazio quindi al solito Sonzogni; difesa a quattro con Gualandris, Nessi, Sina e Sinn. A centrocampo confermato nuovamente Mattia Ievoli insieme a capitan Panatti, mentre sugli esterni agiranno Guarneri e Messaggi, decisivi nell’ultima uscita. In avanti la coppia Gobbi-Bertoli, determinata a tornare al gol dopo oltre un mese. Novanta minuti per salutare il 2025 nel modo migliore possibile e per ribadire che l’Ospitaletto, anche lontano da casa, vuole continuare ad essere protagonista.