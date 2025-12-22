Gualandris giganteggia, Ievoli dà qualità: le pagelle dell’Ospitaletto
L’Ospitaletto conclude nel migliore dei modi il proprio 2025, vincendo in trasferta a Novara con un netto 3-0. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Quaresmini, che confermano il loro ottimo momento di forma. Di seguito le pagelle.
6.5 – Luca Sonzogni
Mette il piedone sull’unico vero tiro che poteva far male.
8 – Matteo Gualandris
Si mangia la fascia destra. Serve l’assist per Bertoli e firma il gol del raddoppio. Partita clamorosa.
7 – Riccardo Nessi
In coppia con Sina annulla l’attacco del Novara. Attento nelle letture e puntuale negli interventi.
7 – Samuele Sina
Semplicemente perfetto. Ormai è una certezza.
7 – Lukas Sinn
Resta lucido nonostante il giallo dopo tre minuti e trova anche il gol che chiude definitivamente i conti.
6.5 – Mattia Guarneri
Si accentra spesso lasciando spazio a Gualandris e interpreta il ruolo con grande intelligenza.
6.5 – Michel Panatti
Torna sui suoi livelli abituali, prendendosi più responsabilità rispetto alle ultime uscite.
- Serie C, gli scatti di Novara-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
7 – Mattia Ievoli
Tanta, tantissima qualità in mezzo al campo. Dal 37’ st Samuele Regazzetti (sv).
6.5 – Claudio Messaggi
In avvio si accende a sprazzi, poi torna a essere il solito martello sulla sinistra.
7 – Francesco Gobbi
Altra prova generosa. Non molla mai, lotta su ogni pallone ed è una spina nel fianco per i piemontesi. Dal 45’ st Saer Diop (sv).
7 – Marco Bertoli
Ritrova il gol dopo cinque giornate ed è una rete pesantissima, che indirizza la gara. Dal 24’ st Alessandro Torri (6).
