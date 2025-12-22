Giornale di Brescia
Gualandris giganteggia, Ievoli dà qualità: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Con il Novara prestazione convincente di tutti gli uomini di Quaresmini: Bertoli apre i conti, Sinn li chiude, la difesa annulla l’attacco piemontese
L'esultanza di Bertoli dopo il gol - Foto Francesca Fusari
L’Ospitaletto conclude nel migliore dei modi il proprio 2025, vincendo in trasferta a Novara con un netto 3-0. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Quaresmini, che confermano il loro ottimo momento di forma. Di seguito le pagelle.

6.5 – Luca Sonzogni

Mette il piedone sull’unico vero tiro che poteva far male.

8 – Matteo Gualandris

Si mangia la fascia destra. Serve l’assist per Bertoli e firma il gol del raddoppio. Partita clamorosa.

7 – Riccardo Nessi

In coppia con Sina annulla l’attacco del Novara. Attento nelle letture e puntuale negli interventi.

7 – Samuele Sina

Semplicemente perfetto. Ormai è una certezza.

7 – Lukas Sinn

Resta lucido nonostante il giallo dopo tre minuti e trova anche il gol che chiude definitivamente i conti.

6.5 – Mattia Guarneri

Si accentra spesso lasciando spazio a Gualandris e interpreta il ruolo con grande intelligenza.

6.5 – Michel Panatti

Torna sui suoi livelli abituali, prendendosi più responsabilità rispetto alle ultime uscite.

  • Serie C, gli scatti di Novara-Ospitaletto
    Serie C, gli scatti di Novara-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
7 – Mattia Ievoli

Tanta, tantissima qualità in mezzo al campo. Dal 37’ st Samuele Regazzetti (sv).

6.5 – Claudio Messaggi

In avvio si accende a sprazzi, poi torna a essere il solito martello sulla sinistra.

7 – Francesco Gobbi

Altra prova generosa. Non molla mai, lotta su ogni pallone ed è una spina nel fianco per i piemontesi. Dal 45’ st Saer Diop (sv).

7 – Marco Bertoli

Ritrova il gol dopo cinque giornate ed è una rete pesantissima, che indirizza la gara. Dal 24’ st Alessandro Torri (6).

