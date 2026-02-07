Giornale di Brescia
Abbonati
⬤ Live⬤ Diretta TTCalcio

Serie C, l’Union Brescia sfida al Piola il Novara: la diretta

Luca Chiarini
Seconda trasferta consecutiva per i biancazzurri, calcio d’inizio al Piola alle 14.30: Vido e Crespi in attacco, De Maria agirà da mezzala
⬤ LIVE
Loading video...
AA

L’Union Brescia sfida in trasferta il Novara allo stadio Piola, con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva e portarsi momentaneamente a più quattro sul Lecco. Di seguito la diretta testuale del match.

Caricamento...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union Bresciaserie CNovara CalcioNovara
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario