Gori, intervento decisivo. Crespi è un’ombra: le pagelle del Brescia

Erica Bariselli
Brusca frenata a Novara per l’Union: Marras tra i pochi a provarci, sui piedi di Vido capita l’unica occasione biancazzurra del match
AA

L’Union Brescia non va oltre lo 0-0 sul campo del Novara: ora il secondo posto è a rischio. Prestazione incolore per tanti biancazzurri: di seguito le pagelle del match.

7 – Stefano Gori (il migliore)

Segna il suo gol, cioè effettua una parata da mostro, in allungo, a dopo 26’: letteralmente s’immola su Alberti. È l’intervento premium di una partita nella quale infonde un generale senso di rassicurante presenza.

5.5 – Loris Armati

Un po’ sul melo un po’ sul pero nel primo tempo quando sbaglia abbastanza. Si stabilizza col passare dei minuti. Dal 43’ st Lorenzo Moretti (sv).

6 – Frederick Sorensen

Una sbavatura vera – in occasione della grossa chance del Novara –, poi tanta buona sostanza ed efficacia. Come sempre molto rivedibili i suoi lanci che dovrebbero fungere da detonatore in costruzione.

6.5 – Luigi Silvestri

Pure lui rivedibile sulla chance per quelli di casa, ma la sua risulta una partita lucida e senza il freno a mano: tanto che tra primo e secondo tempo è l’unico al quale ogni tanto «parte la matta» e prova ad accelerare.

6.5 – Manuel Marras

Inizia a vedersi un livello che è nettamente di categoria superiore. Gli vengono richiesti numerosi compiti difensivi e questo gli toglie qualcosa, ma dal suo piede nascono tanti palloni giocabili e due-tre cross al veleno. Si prende un giallo (giusto) all’Fvs.

5 – Davide Balestrero

Un inatteso passo indietro, ma principalmente una vistosa propensione al pasticcio in una gara in cui fatica oltremodo a cambiare ritmo. Dal 32’ st Andrea Cisco (6) Troppo poco: sia lo spezzoncino di gara che gli viene concesso, sia la resa. Tanta corsa, ma senza trovare sbocchi.

5 – Alberto De Francesco

Non sono certo dinamismo e velocità le sue armi, ma la su lentezza – forse accentuata da sostegni ai lati non adeguati – risulta a tratti esasperante. Troppo orizzontale.

5.5 – Vincent De Maria

Pesce fuor d’acqua, spesso cade nelle trappoline del Novara. Riesce a giocare pochi palloni da par suo e la catena con Rizo non funziona. Dal 27’ st Riccardo Fogliata (6) Non aggiunge niente di che, ma si vede che ci prova.

5.5 – Alberto Rizzo

Da «quinto» perde qualcosa rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche: è partendo da dietro che riesce a esaltarsi. A mezza via risulta troppo bloccato e anche un poco spaesato.

5 – Valerio Crespi

Litiga con il fuorigioco nel primo tempo mentre nella ripresa è poco partecipe, quasi sparisce. In sua difesa: come regola non gli sono arrivati palloni giocabili.

5.5 – Luca Vido

Sua l’unica occasione – Boseggia graziato da una deviazione – del Brescia in un tempo e mezzo nel quale ci mette una sacco voglia di fare allontanandosi anche di parecchio dall’area pur di andare a procacciarsi qualche pallone. Paga anche la scarsa vena del centrocampo. Dal 27’ st Denis Cazzadori (6) Il consueto contributo in termini di scompiglio e determinazione, ma non si può dire che incida o decida.

