Brescia, Corini: «Prestazione solida, ma ci è mancata velocità»

Una prestazione «solida», ma «non qualitativa». E ancora: «Non c’è mancata la volontà, però un po’ di velocità sì». Gioca su questi dualismi la lettura di un match che, secondo Eugenio Corini, ha restituito uno 0-0 «corretto, per quello che si è visto in campo».

Ritmo troppo basso

Dopo un avvio aggressivo, il Brescia si è sgonfiato. È rimasto piatto, compassato, prevedibile. Troppo facile per il Novara disinnescare i pochi e traballanti pericoli che spiovevano qua e là, senza una reale continuità: «Se abbiamo abbassato il ritmo è perché capita che siano gli avversari ad importelo – spiega l’allenatore –. Il Novara ci aspettava e ripartiva, un paio di volte abbiamo forzato la giocata ed è accaduto. Per questo, in alcune fasi serve tenere un po’ di più il pallone per mantenere il controllo. Quando questo accade, però, è necessario saper accelerare».

Oggi non è accaduto praticamente mai. «Ma è un momento di passaggio, interlocutorio», minimizza il tecnico. Che coglie dei segnali positivi anche nella prestazione opaca del Piola: «S’intravede quello che vogliamo fare, come detto ci manca un po’ di velocità nell’esecuzione, o di lucidità nella scelta. Stiamo cercando di mettere dentro diverse cose, sulle quali evidentemente dobbiamo continuare a lavorare».

Serie C, gli scatti di Novara-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La condizione e i cambi

Una delle chiavi (in negativo) è stato il centrocampo, che anziché fluidificare il giro palla l’ha irrigidito, facendo impantanare la costruzione: «È un reparto fondamentale, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Quando è al completo ci dà molte soluzioni, qui a Novara eravamo penalizzati – sottolinea Corini –. Ci abbiamo comunque provato con le armi che avevamo. Non dimentichiamo che anche squadre d’alta classifica qui hanno perso, come il Lecco, o pareggiato, come il Vicenza».

Su un aspetto l’allenatore non nutre dubbi: «Non abbiamo lasciato nulla d’intentato, credo che non si possa sostenere il contrario. La condizione psicofisica incide, abbiamo giocato su un campo molto particolare, in erba sintetica, al quale loro sono obiettivamente più abituati».

Un altro capitolo riguarda la gestione dei cambi: «Ho tenuto in campo Crespi per tutta la partita perché ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, è un giocatore molto muscolare. In questa fase per noi è importante armonizzare tutta la rosa, oltre a recuperare chi è fuori». Un passaggio che richiederà del tempo. Nel frattempo Corini torna a casa con un punto «che è meno di quello che avremmo voluto. Abbiamo gestito con efficacia le difficoltà, ma nel medio-lungo periodo è naturale che si paghi qualcosa. Ecco perché abbiamo bisogno di ritrovare chi è fuori».

Il protagonista

Manuel Marras in azione - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Anche Manuel Marras definisce quella del Brescia una «prova solida. C’è mancata però qualcosa in fase di finalizzazione. L’avessimo sbloccata nel primo tempo, su quel tiro di Vido, staremmo parlando di tutt’altra partita». L’esterno si sofferma anche sull’episodio in cui è intervenuto l’Fvs che l’ha visto protagonista: «Non ci sono abituato, sono convinto di aver colpito prima la palla e poi l’avversario. È uno strumento che a mio parere andrebbe rivisto, fa perdere tempo e ritmo alle partite».

Marras ammette che la squadra «deve trovare la giusta alchimia, tra nuovi arrivi e infortunati». Assicura che per lui «l’assenza di gol o assist non rappresenta un problema». E ora guarda avanti: «Scendiamo sempre in campo per vincere, questo è ovvio, ci proveremo nelle prossime partite. Vogliamo assicurarci il miglior piazzamento possibile in classifica, per arrivare bene ai play off».