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Lumezzane beffato nel recupero: il Trento vince 2-1

Grande amarezza per i valgobbini, ai quali pure un pareggio sarebbe stato stretto. L’1-1 di Boffelli illude i rossoblù, puniti nel finale da Benedetti
Alberto Rossini
Rolando a duello con un avversario - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Rolando a duello con un avversario - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Stavolta il recupero beffa il Lumezzane. Con due tiri è il Trento a portare a casa l’intera posta in palio, sbancando il Saleri (2-1) in una gara in cui persino il pareggio sarebbe stato stretto ai valgobbini. A deciderla è il guizzo di Benedetti al 46’ del secondo tempo che mantiene i gialloblù in terza posizione. Resta ancora una volta il rammarico per una gara gettata alle ortiche e per altri punti lasciati per strada contro una big. Gli uomini di Tabbiani rispondono a distanza al Brescia, riportandosi a -1 dall’Union.

Tante occasioni sprecate

Sammarco ritrova Anatriello dopo la squalifica e torna al più collaudato 3-5-2. Sugli esterni confermati Diodato e Baroncioni, mentre torna in mediana Rocca con Ghillani scelto come seconda punta alle spalle proprio di Anatriello. Avvio a tinte rossoblù. Il Lumezzane sfiora il vantaggio due volte con Anatriello – super parata di Barlocco da due passi – e Ghillani, il cui destro a giro si spegne solo sul palo. Vantaggio che arriverebbe al minuto 32 con Ghillani, ma l’arbitro annulla per evidente fuorigioco.

I gol

Nel finale però un copione già visto. I valgobbini faticano a leggere i momenti della gara e il Trento trova l’1-0 al primo affondo al 50’ con Accornero che si accentra dalla sinistra depositando sul palo lungo. Nella ripresa non cambia il copione e la pressione rossoblù trova sfogo al 24’ sugli sviluppi di una punizione scodellata in area da Paghera. Anatriello la addomestica di petto per Boffelli che calcia al volo pescando il secondo palo.

Il Lume continua a spingere alla ricerca di un vantaggio che sarebbe stato anche meritato, ma in pieno recupero arriva la beffa. Benedetti scappa alle spalle di Baroncioni e calcia da appena dentro l’area di rigore trovando la deviazione di Deratti, che mette fuori causa Andrenacci. E anche stavolta il rammarico è totale.

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